Actriz de Disney Channel es arrestada por violencia doméstica ¡Escándalo!

Verónica Faith Hawk, la actriz estadounidense que ganó notoriedad a través de su papel como Rachel Díaz en la serie Stuck in the Middle producida por Disney Channel, fue arrestada este viernes por presunta violencia doméstica en California. Así lo han reportado múltiples medios de comunicación.

La estrella de Disney fue detenida por oficiales de la policía tras maltratar a su novio. La actriz de 20 años fue arrestada el viernes por la mañana en Los Ángeles y llevada a la cárcel de Van Nuys. Se dice que Ronni cometió un delito grave de lesiones corporales a un cónyuge o conviviente.

Las fuentes policiales informaron a TMZ que los oficiales recibieron una llamada por disturbios domésticos, y cuando llegaron, encontraron a un hombre (presuntamente la pareja sentimental de Verónica) en la escena con lesiones visibles, incluidos rasguños y golpes.

Los policías dicen que hubo una discusión verbal entre Verónica y su novio, misma que en algún momento se volvió física. Debido a sus aparentes heridas, los oficiales determinaron que la actriz debería ser arrestada. La joven fue esposada antes de ser subida a la unidad para posteriormente ser llevada a la cárcel.

La estrella de Disney Channel pagará una buena fianza

Hawk, quien también es conocido por sus papeles en los programas, "Legacies" y "On My Block", tendrá que pagar una fianza de 100.000 dólares para recuperar su libertad. Hasta la redacción de esta nota se desconoce si la joven actriz de Disney Channel ha abandonado la cárcel.

Hawk comenzó a practicar el baile en un teatro a la edad de cinco años. A los doce, apareció por primera vez en campañas publicitarias. Desde 2016 participa en la serie de comedia infantil Stuck in the Middle como Rachel Díaz, además de como Olivia en la serie On My Block. Ronni Hawk tiene dos hermanas: Ashlyn Hawk y Katy Hawk, y dos hermanos: Ben Hawk y Jared Hawk.