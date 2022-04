Actriz de "Dirty Dancing" arruinó su carrera; reveló el motivo de su fracaso

La actriz de “Dirty Dancing” logró acaparar las miradas de los reflectores tras su participación en aquella icónica película junto a Patrick Swayze, pero Jennifer Grey no logró la misma suerte que el actor, a pesar de que la protagonista tenía por delante una carrera larga y fructífera.

El motivo de su fracaso fueron dos rinoplastias que cambiaron su aspecto físico, incluso su amigo Michael Douglas no la reconoció cuando coincidieron en una alfombra roja; la actriz siguió el consejo de su madre quien le repitió desde pequeña que no conseguiría triunfar en el cine por su nariz.

Actriz de "Dirty Dancing" aseguró que se volvió invisible tras cirugías

Jennifer Grey se sometió a dos rinoplastias

Durante una entrevista a People comentó lo siguiente: “Gasté mucha energía tratando de averiguar qué había hecho mal, por qué fue desterrada del reino. En realidad es mentira. Me desterré a mí misma. De un día a otro, me volví invisible, y se convirtió en un problema…A los ojos del mundo, yo ya no era yo”.

Jennifer comentó que su mamá jamás le dijo que no fuera guapa, pero le habló sobre los estándares de belleza de las estrellas de cine, pues su madre había trabajado como actriz antes de casarse, por lo que le dijo a su hija cuando estaba pequeña que con su nariz no conseguiría triunfar.

¿Cuántos años tenía Jennifer Grey cuando hizo Baile caliente?

Actriz de la cinta "Baile caliente"

La actriz tenía tan solo 27 años de edad cuando se lanzó la exitosa película, pero tras someterse a dos cirugías, su vida cambió por completo. En una entrevista comentó que entró al quirófano siendo una celebridad y cuando salió quedó en el anonimato, pues el bisturí cercenó su carrera como actriz.

Las malas decisiones afectaron el rostro de la actriz de “Dirty Dancing”, pues solo iba a ser una pequeña intervención para corregir su nariz, pero se convirtió en una desconocida; después de las operaciones, la fama de Jennifer Grey se desvaneció.

