Actriz de Black Widow reveló que no dejo que Marvel de órdenes sobre su cuerpo

Florence Pugh ha comenzado a llamar la atención de Hollywood gracias a su trabajo en películas como “Mujercitas” de 2019, lo que la llevó a conseguir un protagónico en la cinta de Marvel, “Black Widow”, cuyas historias detrás de cámaras a comenzado a revelar.

Florence Pugh como Yelena Belova en Black Widow

“Black Widow” se centra en el icónico personaje de Marvel, Natasha Romanoff y su pasado como agente de organizaciones como la KGB y presentará a Florence Pugh como Yelena Belova, otro miembro del programa Black Widow.

Como era de esperarse, “Black Widow” exige que sus estrellas se sometan a entrenamientos especiales y estrictos regímenes de ejercicios para poder realizar las complicadas escenas de acción, pero Florence Pugh dejó muy en claro a Marvel que no buscaría alterar su cuerpo para complacer al público masculino.

“Cuando conseguí el trabajo [...] quería saber si eran ellos o yo a cargo [...] No quería ser parte de algo en lo que constantemente me controlaban. Con gente asegurándose de que estaba en la forma "correcta". Esa no soy yo en absoluto”, explicó.

Scarlett Johansson felicita a la nueva Black Widow

La determinación de Florence Pugh no fue ignorada por su compañera y protagonista de “Black Widow”, Scarlett Johansson de 35 años de edad, quien ha dado vida a Natasha Romanoff desde hace 10 años.

“Ojalá tuviera tanta confianza como ella cuando tenía su edad. Tiene confianza en su cuerpo y mucho respeto por sí misma. Me recordó [...] lo importante que es tener confianza en sus creencias y deseos”, aseguró la veterana de Marvel, Scarlett Johansson.

Fue así como Florence Pugh de 24 años de edad accedió a las preparaciones físicas para un personaje tan atlético como Yelena Belova, pero no cedió ante las presiones por mostrar una “figura ideal”, lo que dejó muy en claro a Marvel Studios antes de las grabaciones.