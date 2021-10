Actriz de Black Panther 2 podría ser eliminada al no estar vacunada de Covid-19

Letitia Wright es la famosa actriz que está causando polémica y es que podría estar protagonizando un fuerte conflicto al interior de las grabaciones de Black Panther: Wakanda Forever.

Hay que recordar que es esta película la que actualmente se graba en Atlanta, Georgia y que podría estar en dudas de su continuidad por la postura antivacunas de la actriz, que recientemente ha inconformado a muchos.

Resulta que Wright expresó en el canal de YouTube On the Table, su escepticismo sobre la vacuna contra el virus covid-19 y al parecer ha puesto en que pensar a la producción de Black Panther 2.

Actriz de Black Panther 2 respondo críticas

Pero eso no ha sido todo, sino que ante las críticas que recibió por su opinión, la actriz respondió en su cuenta de Twitter: “Si no te conformas con las opiniones populares, pero haces preguntas y piensas por ti misma… Te cancelan”.

Luego de las respuestas de los usuarios también sostuvo los siguiente: "No era mi intención enfadar a nadie. No estoy diciendo que no te la pongas. Solo estoy preocupada de lo que hay en ella. Eso es todo”.

“¿No es justo preguntar o cuestionárselo?".

¿Podría quedar fuera del MCU?

Letitia Wright

Tal parece que el tema parecía haberse cerrado, ahora un informe del medio The Hollywood Reporter indica que Disney podría implementar de forma obligatoria que se cumplan las medidas sanitarias para prevenir contagios de covid-19, entre ellas, la vacuna contra el virus.

Resulta que ahora Marvel Studios deberá seguir estos lineamientos con sus empleados, entre los que figura Wright, lo que pone en duda que acepte las condiciones, después de anticipar su postura.

Cabe destacar que por ahora no hay claridad sobre lo que sucederá con la actriz de la cinta Black Panther 2, pero los seguidores de la producción siguen a la expectativa de si quedará fuera de la película por sus opiniones en contra de la vacuna.

