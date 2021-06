Actriz de Anne With an E con tan solo 19 años ¡tiene cáncer de mama!

La actriz de Anne With an E que ha sido diagnosticada con cáncer es Miranda McKeon, quien interpretó al personaje de Josie Pye en esta famosa serie, y aunque la noticia es muy fuerte para una persona de su edad, pues tiene solo 19 años, ha revelado su estado de salud por medio de las redes sociales, para que todos sus seguidores estén al tanto.

En La Verdad Noticias te revelamos que la actriz dejó conmocionados a sus seguidores luego de la terrible noticia, y de inmediato se mostraron solidarios con ella, pues a pesar de que su personaje fue secundario, logró ganarse el cariño de muchos.

Esta actriz del elenco de Anne with an E ha sido muy valiente al dar a conocer su diagnóstico, y lo hizo de una forma realmente increíble, pues dijo en su publicación:

“¡El rosa es mi nuevo color! Con un corazón pesado, pero esperanzado comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron con cáncer de mama.”

También, señaló:

“Tengo 19 años y, según las estadísticas, las probabilidades de tener cáncer de mama a esta edad son de una entre un millón.”

Y concluyó diciendo:

“Soy tan especial, ¡pero lo sabíamos!”

Estas palabras fueron publicadas en su cuenta oficial de Instagram y las acompaño con una foto donde se le puede ver en una clínica, justo con la bata del hospital en color rosa, y por supuesto posa en ella con la mejor actitud.

Ahora que ya sabes la difícil situación de esta joven actriz, y si Anne With an E te gustó, no te olvides de dedicarle unas palabras de aliento.

¿Qué sigue para la actriz de Anne With an E?

Miranda McKeon. Foto: Instragram miranda.mckeon

Miranda McKeon dijo que el cáncer de mama que padece lo tratará con quimioterapia, también le aplicarán radiación e incluso se someterá cirugía, la cual dijo que será determinada cuando le den los resultados de sus pruebas, pero no todo es malo, ya que dijo:

“La buena noticia es que el cáncer de mama es tratable y muy curable. Estaré bien.”

Además, la actriz dijo que mantendrá al tanto a todos, pues se está embarcando a un viaje que ella no escogió, pero que sabe puede manejar, aseguró que no será fácil, pero dijo que en este momento se está adentrando con:

“...adentrando a esto con optimismo, positivismo y rodeada de amor.”

Con información de Hola.