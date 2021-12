Actriz XXX culpa a los padres de Billie Eilish por exponerla a la pornografía.

Billie Eilish reveló a principios de este mes que la exposición a la pornografía extrema cuando tenía solo 11 años "realmente destruyó" su cerebro.

Y Maitland Ward, la actriz de “Boy Meets World” que se convirtió en una artista de cine para adultos, culpó a los padres de Billie por permitirle incluso ver el contenido violento a una edad tan temprana.

La estrella de 44 años, que también trabajó en “The Bold y The Beautiful” antes de cambiar las trayectorias profesionales al ámbito de la pornografía en 2019, señaló que la pornografía es 'entretenimiento para adultos' y no destinada a niños.

¿Qué dijo Billie Eilish sobre la pornografía?

"Como mujer, creo que la pornografía es una vergüenza", le dijo Billie a Howard Stern a principios de este mes. 'Solía ver mucho porno, para ser honesto. Empecé a ver porno cuando tenía 11 años'. ''Creo que realmente destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastado por haber estado expuesto a tanta pornografía''.

"Estoy tan enojada porque la pornografía sea tan amada y estoy tan enojada conmigo misma por pensar que estaba bien", agregó Billie.

La cantante de Bad Guy también criticó la pornografía por crear expectativas poco realistas. "La forma en que se ven las vaginas en el porno es una jodida locura", dijo. 'Ninguna vagina se ve así. Los cuerpos de las mujeres no se ven así. No venimos así'.

Billie "debería culpar a sus padres": Maitland Ward

Cuando el medio TMZ se encontró con la actriz porno, esta se apresuró a preguntar: '¿Por qué estaba viendo pornografía violenta a los 11 años?, ¿Quién la estaba cuidando?, ¿Tiene figuras parentales en su vida?' Ward agregó: 'Debería culpar a sus padres. Eso es abuso. Un niño no debería estar viendo pornografía nunca a esa edad '.

Ella continuó: 'La pornografía no es algo que se supone que sea educación sexual para las personas. Es entretenimiento para adultos y eso es lo que hacemos. También creo que es demasiado joven para hacer ese tipo de evaluación sobre la pornografía, el sexo y todo eso'.

La Verdad Noticias informa que, Maitland cree que la declaración de Billie Eilish es 'muy perjudicial' para la industria, ya que ella 'tiene una voz así para tantos jóvenes, pero creo que la gente todavía la ve y los adultos todavía la disfrutan'.

