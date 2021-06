Desde que participaron en “Yo soy Betty, la fea”, Lorna Cepeda y Natalia Ramírez se volvieron mejores amigas más allá de sus personajes en la novela colombiana que cautivó a más de uno por el romance entre Beatriz Pinzón y Armando Mendoza.

Pese a que su estreno fue hace más de 20 años y continúa siendo la más vista de Netflix, las actrices todavía son recordadas por su enorme base de fans. Así que para recordar los mejores momentos que pasaron en la producción de la novela, las actrices tuvieron una conversación en vivo a través de Instagram.

No obstante, Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, quienes interpretaron a “La Peliteñida” y “Marcela Valencia” respectivamente fueron sorprendidas por un sujeto que las llamó “viejas” durante la transmisión en vivo.

Actrices de Yo soy Betty la fea aceptan su edad

Aunque lejos de molestarse por el comentario, las actrices empezaron a reír y no tomaron como un insulto el calificativo, por lo que Ramírez refutó: “Eso es así, uno no se puede quedar en la juventud. Todos vamos para allá”.

Por su parte, Lorna Cepeda añadió que por más que los años tomen su curso, siguen siendo “regias y sabias”, motivo el cual no tienen miedo de envejecer.

Natalia Ramírez y su problema de salud

Actrices de "Yo soy Betty, la fea" contestan a quien las llamó "viejas".

Natalia Ramírez, la actriz que interpretó a Marcela Valencia en “Yo soy Betty, la fea”, dio a concer a través de redes sociales que le detectaron un tumor en el seno que, gracias a los chequeos que se hizo a tiempo, resultó ser benigno.

Mediante un video compartido en Instagram, señaló que antes de que el diagnostico le fuera revelado, se hizo diversos exámenes previos y detalló a sus seguidores que la prevención es lo más importante.

“Bueno, miren -dice mientras muestra cómo quedó su pecho- Yo ya estoy bien recuperada, pero les quería contar lo que me pasó. En mi autoexamen de mama mensual no salió absolutamente nada y me hice mis exámenes de rutina, una mamografía y tampoco salió nada”, dijo.

Posteriormente la actriz que interpretó a Marcela Valencia en “Yo soy Betty, la fea”, indicó que le hicieron una biopsia y para su alivio, ese tumor no se desarrolló por lo que el resultado fue que no es maligno.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.