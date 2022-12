Actores revelan que vivieron adicciones y maltratos en el set de 'Rebelde'

Actores de Rebelde confiesan que fueron víctimas de malos tratos.

La telenovela juvenil “Rebelde” ha sido una de las más exitosas en México y catapultó la carrera de sus actores; sin embargo, varios de ellos han revelado las difíciles consecuencias que tuvieron que enfrentar al formar parte del proyecto.

Rebelde fue una telenovela con varias temporadas, donde pasaron varios actores juveniles del talento de Televisa, algunos han revelado que vivieron malos tratos en el set de filmación, a pesar del enorme éxito que tenían en pantalla.

La juventud, inmadurez y la presión mediática de formar parte del mundo del entretenimiento, generaron que varios de los actores de ‘Rebelde’ cayeran en adicciones y episodios ansiedad, situación que ellos mismos admitieron.

¿Qué fue de la vida de los actores de Rebelde?

Actores de 'Rebelde' revelan las consecuencias de haber sido parte del proyecto.

Han sido 4 los actores de la telenovela “Rebelde”, quienes han revelado que vivieron graves consecuencias tras haber participado en el proyecto, esto ante el enorme éxito que tuvo.

Christian Chávez, quién interpretó a Giovanni, confesó que se le obligó a salir del clóset, situación que aún no estaba listo para enfrentar, lo que le generó trastorno de ansiedad.

El protagonista, dijo que terminó cayendo en adiciones, tras haber sido parte del exitoso proyecto: “De pronto ya la marihuana no era suficiente y entonces era mezclarlo con alcohol, empiezas a ir a fiestas y te empiezan a ofrecer cocaína, tacha... ponle el nombre que quieras”, dijo.

Por su parte, la cantante Anahí, quién actualmente retomó su carrera como cantante, tuvo que seguir luchando con la presión de verse delgada, esto después de haber enfrentado el trastorno de anorexia.

La actriz Michelle Renaud, quién se ha convertido en una de las actrices más reconocidas de Televisa, comenzó su carrera en “Rebelde” siendo extra y ha confesado los malos tratos que tuvo que enfrentar en el set:

“Entré de extra y dije, ¿qué es esto? No quiero, es la cosa más horrible ahí. La verdad siempre lo he dicho, no era muy bonito que digamos, nos trataban muy mal”, dijo.

Dulce María ha revelado que pese al gran reconocimiento que consiguió Rebelde y el grupo RBD, eran muy mal pagados, además de que admitió que vivió episodios de ansiedad.

“Fue algo muy fuerte. Más allá de creerme mucho, fue un boom en mi carrera, en un momento de vida en el que te conocía todo el mundo, pero emocionalmente era mucha soledad” dijo.

¿RBD tendrá reencuentro?

RBD soprendió a sus fanáticos con un reciente encuentro.

El grupo “RBD”, el cual se formó gracias a la telenovela “Rebelde” se separó en 2008, después de una exitosa trayectoria y recientemente se comenzó a especular de un regreso.

Hace unas semanas, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María, Maite Perroni y Anahí, exintegrantes de "Rebelde" y "RBD" sorprendieron con un emotivo reencuentro; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado un regreso a los escenarios.

