Actores de Televisa que no triunfaron y ahora venden tacos, son Uber o indigentes

Televisa es una reconocida televisora mexicana que ha dado la oportunidad a cientos de actores para que puedan destacar dentro del medio del espectáculo y catapultar su carrera artística en otras empresas gracias al renombre que la empresa de San Ángel posee a nivel internacional.

Pero parece que esta suerte no esta disponible para todo el mundo ya que debes de saber que hay actores que participan en exitosas telenovelas y después no se vuelve a saber de ellos debido a que no pudieron llamar la atención de los ejecutivos de Televisa para sean tomados en cuenta en otros proyectos futuros.

Este motivo los obliga a seguir intentando brillar en la televisión mexicana con pequeñas participaciones en proyectos pero hay actores que desisten de buscar hacerse un nombre en el medio del espectáculo y terminan siendo taqueros, conductores de uber e incluso hubo uno que se volvió indigente y aquí te contamos quienes son.

Sergio DeFassio

Sergio DeFassio, primer actor y comediante, llegó a comentar en alguna ocasión que Televisa le negó el participar en diversos proyectos debido a que en ese tiempo padecía un tumor cancerígeno; hoy en día se encuentra desempeñando como conductor de la plataforma Uber y asegura que le está yendo muy bien con su nueva profesión.

Carlos Peniche

Carlos Peniche llegó a ser reconocido como un de los actores más guapos de la televisión mexicana pero parece que este título no fue suficiente pues las cámaras de Ventaneando mostraron que el sobrino de Arturo Peniche terminó viviendo en la calle como si fuera un indigente; tiempo después se superó y ahora se encuentra laborando en una profesión distinta.

Carlos Miguel

El actor Carlos Miguel confesó ante los medios que perdió su trabajo en la televisión mexicana debido a un salvaje episodio que vivió años atrás pues su rostro fue destrozado a golpes en el tiempo que estuvo secuestrado, por ese motivo los productores de Televisa no quisieron darle empleo ya que aseguraban que no se encontraba presentable para salir a cuadro y por esa razón tuvo que dedicarse a vender tacos en las calles.

