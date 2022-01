Actores de Rebelde en Netflix se enamoraron en el set

La nueva serie de Rebelde en Netflix ha encantado al público y a pesar que los shippeos ya se hicieron presentes entre varios de los alumnos del Elite Way School, ahora se confirmó que dos de los protagonistas quedaron flechados el uno por el otro y que ya tienen varios meses de relación sentimental.

Así es, tal y como lo sospechaban todos, Alejandro Puente y la bella brasileña Giovana Grigio son novios. Luego de varias semanas de haberse conocido en el set de Rebelde, comenzaron una historia de amor que ha conmovido a los nuevos fans de esta generación de músicos.

En la serie de Netflix también son pareja por un tiempo pero el amor traspasó las pantallas y ahora son una pareja confirmada; sin embargo hasta ahora son los únicos que han resultado enamorados.

A pesar que son jóvenes, muchos ya tienen parejas estables tal y como Azul Guaita y Sergio Mayer Morí, quienes tienen mucho tiempo con sus respectivas parejas.

Alejandro y Gigi confiesan su amor

Los rumores quedaron claros en el instagram de Giovanna Grigio, cuando hizo una hermosa declaración de amor al mexicano y él le respondió de una la manera más romántica posible pero para que no te contemos más, aquí abajo te dejamos las palabras de los enamorados:

"Esta es una declaración de amor al chico más hermoso, inteligente, gentil, divertido, gostoso, cariñoso -entre otras millones de calidades- que he conocido en toda mi vida! Te amo, @alejandroppuente. Soy la persona más afortunada en el mundo por tenerte en mi vida".

"Te amo y te extraño tanto. Estar cerca de ti es tener un abrazo cuando se necesita, reirse cada 5 minutos, compartir sueños y abrazar miedos, dormirse hasta las 4 de la mañana en Los Angeles mientras grabamos al primero en dormir, y presenciar desde cerca a una de las personas que me hacen feliz y me hacen sentir tanto amor. Eres esa especial combinación de amor, sabiduría, fuerza e inteligencia. Te admiro y te amo. No puedo esperar a vernos y abrazarnos", respondió Alejandro.

¿Rebelde de Netflix tendrá segunda temporada?

Durante una transmisión en vivo de Rebelde, Franco Masini quien interpreta al primo de Mía Colucci declaró que la serie de Netflix tendrá segunda temporada sin embargo aún no revelan la fecha exacta de este estreno que ha impactado a miles de fans.

