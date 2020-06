Actor porno, Ron Jeremy, acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres

La estrella del porno, Ron Jeremy ha sido acusado de agresión sexual a cuatro mujeres en cuatro ocasiones distintas desde 2014, según anunció la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles.

Ron Jeremy de 67 años de edad, ha sido acusado de tres cargos de violación forzada y penetración forzada por un objeto extraño, con tres cargos adicionales por agresión sexual y uno por cópula oral forzada. El actor de cine porno está programado para aparecer en un tribunal de Los Ángeles el martes 23 de junio.

Jeremy, cuyo nombre real es Ronald Jeremy Hyatt, está acusado de agredir sexualmente a dos mujeres en un bar en West Hollywood en 2017, y de violar a la fuerza a otra mujer en ese mismo bar durante el verano de 2019. El actor porno ambién está acusado de violar a una mujer en una casa en West Hollywood.

Si Ron Jeremy es declarado culpable de todos los cargos, podría enfrentar 90 años de prisión perpetua.

Docenas de cargos en contra de Ron Jeremy

“Nuestra declaración es corta. "No, significa no". Eso es todo lo que estoy dispuesto a decir en este momento", expresó Marie Napoli, la abogada de una de las víctimas ante el medio de Rolling Stone.

En 2017, el sitio, Rolling Stone informó que más de una docena de mujeres se habían presentado acusando al actor de cine de adultos de conducta sexual inapropiada, incluyendo: tientas, toques inapropiados, penetración digital no consensuada y agresión sexual. La mayoría de las mujeres que lo acusaron estaban en la industria porno.

Desde 2017, Ron Jeremy es denunciado como un agresor sexual

"Se esconde detrás de las letras escarlatas de otras mujeres, es lo que hace", dijo a Rolling Stone la ex actriz de cine adulto, Jennifer Steele, quien alegó que Ron Jeremy la agredió sexualmente en la década de 1990 en una sesión de fotos de una revista para adultos realizada en su apartamento.

"[Él] sabe [s] que si alguien es una estrella porno y dice que ha sido violada, la gente no lo tomará en serio". En una declaración a Rolling Stone, Ron Jeremy dijo: "estas acusaciones son pura mentira o remordimiento de los compradores".

Cuando fue contactado para hacer comentarios, Mike Esterman, conocido como el ex- agente de Ron Jeremy, dijo que no estaba al tanto de los últimos desarrollos legales.

"No he trabajado con él en años". Cuando se le pidió que diera más detalles, dijo: "No he hablado con él desde que escuché las primeras acusaciones en 2017. No me sorprendió, en base a muchas personas que se comunicaron, desde su artículo, que el las acusaciones lo alcanzarían".