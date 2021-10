Actor organiza colecta para ayudar a Laura Bozzo y nadie coopera

Luego que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitiera una ficha roja contra Laura Bozzo, el actor Carlos Bonavides convocó a una colecta para ayudar a la peruana a pagar su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin embargo, se llevó una gran decepción.

El actor, quien fuera pareja de la presentadora en el concurso “Las Estrellas bailan en Hoy” de Televisa, señaló que al menos para él, Laura es una “dama a quien admira y respeta”, motivo por el cual intentó ayudar a la conductora.

Y es que a finales de septiembre, Bozzo reapareció en redes sociales y rompió el silencio, tras varias semanas después de que se girara una orden de aprehensión en su contra, por donde admitió haber confiado en delincuentes.

Colecta para ayudar a Laura Bozzo no tuvo éxito

Carlos Bonavides y Bozzo en "Las Estrellas bailan en Hoy".

El actor Carlos Bonavides, conocido por dar vida al personaje Huicho Domínguez, reveló que tras enterarse de la situación legal de la peruana organizó una colecta con el fin de ayudarla a saldar su deuda con el SAT, sin embargo, pese a su buena intención, no tuvo éxito.

“Nadie me peló de la recolecta, no tuve ninguna respuesta y yo a la señora Laura no la he visto para nada, no he tenido comunicación con ella, no sé exactamente cuál sea su destino ni su paradero, lo que siempre le he deseado es buena suerte, que arregle su problema porque es una compañera”, detalló el actor para El Universal.

¿Qué pasó con Laura Bozzo?

La peruana es buscada por la Interpol.

La presentadora de 69 años de edad enfrenta actualmente un proceso legal, por presuntamente haber dispuesto de una propiedad que estaba embargada por el SAT, misma que garantizaba el pago de una deuda de más de 12 millones de pesos.

Por lo que el 11 de agosto un juez vinculó a proceso y le dictó prisión oficiosa a la peruana, por lo que tenía un plazo de 48 horas para presentarse voluntariamente, de no hacerlo sería considerada prófuga, orden que la presentadora no acató. Motivo por el cual la Interpol emitió una ficha roja contra Laura Bozzo, quien actualmente es buscada en 195 países.

