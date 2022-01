Actor mexicano gastó su fortuna en mujeres; hoy deja sin herencia a sus hijos

El veterano actor confesó sin pena alguna que gastó su dinero en mujeres y otros placeres de la vida.

Muchos podrían llegar a pensar que un actor de la talla de Rafael Inclán tiene la vida resuelta gracias a la fortuna económica que cosechó a lo largo de su extensa y exitosa trayectoria artística. Sin embargo, esto no es así ya que él confesó hace unos meses que gastó todo su dinero en mujeres y ahora no tiene nada que heredarle a sus hijos.

En entrevista para el programa Hoy, el actor reveló que él nunca supo administrar su dinero ni piensa hacerlo ahora que tiene 80 años de edad: “Nunca he sido guardador o nunca he sido una gente que sepa manejar su dinero. Siempre he sido como he sido toda mi vida y no voy a cambiar.”

El actor cobró fama gracias a sus múltiples participaciones en el cine de ficheras.

Asimismo, la estrella del cine de ficheras, quien en el pasado tuvo un amorío con Maribel Guardia, confesó que no hay bienes que heredarle a su esposa ni a sus hijos. En lo que respecta a su persona, él confía en que su profesión le seguirá dando la oportunidad de vivir sin preocupaciones económicas.

“El actor no tiene vejez… Mientras funcione, mientras coordine, mientras actúe, mientras sea funcional no va a tener problemas”, añadió Rafael Inclán.

No se arrepiente de despilfarrar su dinero

La estrella del cine de ficheras finalizó diciendo que no se arrepiente de gastar la fortuna que forjó con su esfuerzo y que quienes van a sufrir su falta de ahorro serán sus herederos: “En mujeres es mucho decir, en la vida, el dinero se va en la vida. No me arrepiento, los que deben sufrir son a los que voy a heredar… Yo no me arrepiento, ¿para qué?”.

Cabe destacar que en otra entrevista, el actor dejó en claro que a sus hijos nunca les faltó nada en la vida mientras estuvieron bajo su cuidado: “Les di casa, educación, viajes. Nunca les negué nada mientras estuviera a mi alcance, pero ahora que son adultos pues cada quien que vea por sí mismo”.

¿Cuándo nació Rafael Inclán?

El originario de Mérida, Yucatán sigue teniendo presencia dentro del mundo del espectáculo mexicano.

Rafael Inclán nació el 22 de febrero de 1941 en Mérida, Yucatán. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el actor incursionó en el mundo del entretenimiento en 1967 y hoy en día ha participado en diversas producciones del cine, la televisión y el teatro, teniendo su mejor época en el llamado cine de ficheras.

Fotografías: Redes Sociales