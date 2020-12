Actor mexicano SOBREVIVIÓ al coronavirus con un tratamiento experimental

El conocido actor mexicano, Leonardo Daniel confesó que tuvo que someterse a un tratamiento experimental para poder recuperarse del coronavirus.

De acuerdo al actor, el tratamiento que recibió fue bastante agresivo, el cual fue necesario después de pasar un mes entero internado en cuidados intensivos por la gravedad de su estado tras contagiarse de COVID-19.

Leonardo Daniel reveló que fue sometido al tratamiento, sobre el que dio más detalles en “Ventaneando”, para evitar ser intubado durante su estancia en el hospital.

“Me trataron con un procedimiento experimental, tuvieron que pedirle permiso a mi familia porque era un tratamiento muy fuerte para evitar que me entubaran, afortunadamente reaccioné muy bien”, dijo el actor mexicano.

Leonardo Daniel ha sido dado de alta del hospital después de un mes internado

¿Cómo está Leonardo Daniel ahora?

Pese a la gravedad de su situación médica pasada, Leonardo Daniel de 66 años de edad, finalmente se encuentra en casa recuperándose de los efectos del coronavirus.

Sin embargo, la enfermedad causó algunos estragos en su cuerpo, pues su capacidad pulmonar se ha visto afectada en un 60 por ciento. Al respecto, Leonardo Daniel dijo:

“Ahorita el neumólogo dijo que voy muy bien. A pesar de que me afectó el 60 por ciento o un poco más de mis pulmones el Covid. Estoy intentando tomarlo todo con calma, de hecho cuando todo pase me voy a tatuar un Not today, no me toca”.

