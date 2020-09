Actor indio de 16 años habla sobre cómo Chris Hemsworth le cambió la vida

El actor indio Rudhraksh Jaiswal habló sobre cómo su trabajo con Chris Hemsworth en la película de Netflix “Extraction” le dio un giro a su vida personal y profesional gracias a los consejos que recibió del actor australiano.

“Rudi”, de apenas 16 años de edad, protagonizó la cinta de acción con la estrella de Hollywood, con quien pasó seis meses filmando en India y Tailandia y en ese tiempo, dijo, Hemsworth se convirtió en su “ídolo”.

Jaiswal dijo durante una entrevista para The Daily Telegraph que antes de Extraction sufría bullying en la escuela: “la gente intentaba derribarme y todos los días volvía a casa llorando”, dijo. “(Chris) me ha estado guiando a través de este viaje. Si estoy atascado o necesito un consejo, siempre me acerco a él.”.

“Él es mi ídolo, siempre saca lo mejor de mí”, dijo Rudraksh.

Chris Hemsworth le dio consejos de actuación

El joven actor agregó que la estrella de Thor: Ragnarok “también me ayudó a mejorar mis técnicas de actuación y me enseñó el arte del diálogo, la modulación de la voz y hacer pausas entre líneas".

Según la plataforma de transmisión, Extraction ha sido transmitida por 'aproximadamente 90 millones de hogares' desde su estreno el 24 de abril.

“Rudi” inició su carrera en 2013 y desde entonces ha complementado sus estudios junto con su pasión por la actuación y el baile. Su debut en películas fue en Noor, de 2017, y además ha trabajado con diversos artistas de Bollywood.

Durante una entrevista para Telegraph India, dijo que era fan de Hemsworth como Thor y que había crecido viendo las películas de Marvel en las que él aparecía. “Ha sido mi sueño de la infancia trabajar con nombres tan grandes como los hermanos Russo”.

En la película, Rudhraksh interpreta a Ivy Mahajan, el hijo del narcotraficante más grande de India a quien el personaje de Hemsworth, el mercenario Tyler Rake, debe rescatar mientras se encuentra retenido por un capo de la droga rival en Bangladesh.