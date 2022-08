Actor fue secuestrado, Televisa le dio la espalda y se supera vendiendo tacos

La historia de Carlos Miguel conmovió a todo el público televidente.

Carlos Miguel “El Poncho” fue un actor que destacó en la década de los 90’s al dar vida a distintos villanos en las telenovelas de Televisa pero su vida cambió por completo cuando fue víctima de un secuestro express. Hoy en día, él busca salir adelante vendiendo tacos a las afueras de la estación de Metro Chabacano de la CDMX.

De acuerdo a sus declaraciones, era el año 2012 cuando el actor fue privado de su libertad por algunos instantes. Sin embargo, sus secuestradores lo golpearon violentamente en el rostro hasta hacerlo perder varios dientes y dejarlo ensangrentado, además de que por un tiempo perdió la memoria y el sentido del oído.

El actor fue víctima de un secuestro exprés, mismo que le cambió la vida por completo.

El brutal encuentro dejaron secuelas en su rostro, lo que provocó que la televisora de San Ángel dejará de darle trabajos en las telenovelas, esto a pesar de que su trabajo entraba dentro del gusto del público televidente. Dicha situación lo obligó a buscar diferentes maneras de sacar adelante a su familia.

Carlos Miguel da consejo a los actores

Carlos Miguel pronto encontró en la venta de tacos una forma de llevar el sustento a su casa pero no fue nada fácil, al menos no al principio. Según contó en entrevista para la cadena Imagen Televisión, él llegó a pensar en dejar su negocio debido a que no le generaba ganancias y porque la gente se burlaba de su nuevo oficio en las redes sociales.

Luego de que su historia se hiciera viral, un amigo se acercó y le propuso asociarse. Ahora, el actor es dueño de ‘El Tío Ferruco’, un establecimiento que deleita el paladar del público con tacos de cochinita y otros antojitos yucatecos como el famoso panucho. No obstante, también ha seguido trabajando en la televisión aunque con menor presencia.

Finalmente, Carlos Miguel aprovechó la presencia de las cámaras para dar un consejo a sus compañeros actores, esto con el fin de evitar que sufran carencias como las que él sufrió: “Inviertan en algo, yo fui maniroto, me daba la buena vida… Cuando estás en la cima, todo el mundo te da, pero cuando estás abajo, nadie te ayuda”.

¿Dónde apareció Carlos Miguel?

El actor fue conocido por sus roles antagónicos en las telenovelas de Televisa.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Carlos Miguel actuó en diferentes telenovelas como ‘Volver a Empezar’, ‘Dos mujeres, un camino’, ‘Soñadoras’, ‘Amigas y rivales’, ‘Mujer de madera’ y ‘Libre para amarte’. Su último proyecto importante dentro de Televisa fue en ‘Amores con trampa’ (2015).

Posteriormente, él tuvo apariciones esporádicas en ‘Como dice el dicho’ y desde 2018 no se ha sabido de alguna participación en la pantalla chica. No obstante, en 2019 se unió a Roberto Tello en una gira de comedia protagonizada por sus personajes “El Poncho” y “El Coreano”; desde ese entonces no se sabe nada de él.

