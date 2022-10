Actor fue despreciado en Televisa por "feo" y terminó triunfando en TV Azteca

Las declaraciones del actor siguen causando controversia en redes sociales.

Triunfar en televisión es el sueño de muchos y una realidad para Luis Felipe Tovar. Sin embargo, el actor reveló en una entrevista que tuvo con Yordi Rosado para YouTube a principios del 2022 que figurar en la pantalla chica fue bastante difícil debido a que Televisa lo despreció por “no ser un galán”.

Según sus declaraciones, él contaba con 20 años de carrera en el cine y el teatro cuando debutó en la televisión. No obstante, se dio cuenta que su talento y trayectoria no eran suficientes para ser elegido en proyectos protagónicos debido a que no era suficientemente agraciado para las cámaras.

“Yo andaba buscando desesperadamente la pantalla de la televisión, porque sabía que me estaba haciendo falta para dar a conocer mi trabajo como actor”, dijo Luis Felipe Tovar.

Por otro lado, el actor mencionó que la cadena Televisa tenía tan marcados los estereotipos de belleza que ni siquiera lo invitaban a hacer castings. Afortunadamente, migró a TV Azteca, en donde forjó una exitosa trayectoria que le hizo ganarse el reconocimiento del público.

Luis Felipe Tovar no le afectó "ser feo"

El actor ha logrado figurar en ambas televisoras con gran éxito.

El actor, quien hace poco fue hackeado en WhatsApp y Telegram, aseguró que tener una autoestima alta impidió que ser discriminado por no ser agraciado le afectara, incluso cuando su ex representante le decía “Luis ‘Feito’ Tovar”. Asimismo, mencionó que él estaba consciente de su falta de belleza pero que lo recompensaba con su talento.

“Uno se ve en el espejo, y yo decía: ‘obviamente no tengo nada que ver con este perfil físico, pero tengo otras habilidades que este hombre con ese perfil físico no va a tener”, añadió Luis Felipe Tovar.

Escucha las declaraciones del actor a partir del minuto 36:48.

¿Cuántos años tiene Luis Felipe Tovar?

Hoy en día, el actor es respetado dentro de la industria de la televisión mexicana.

Luis Felipe Tovar nació el 2 de diciembre de 1961, por lo que ahora tiene 60 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el actor nacido en Puebla inició su carrera artística en el cine y el teatro pero fue hasta que incursionó en la televisión que cobró reconocimiento a nivel nacional.

