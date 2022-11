Actor del Juego del Calamar se defiende de acusaciones de abuso

El Juego del Calamar es una de las series que se volvió mundialmente famosa por transmitirse a través de la plataforma de streaming Netflix por lo que también lo hicieron los actores que participaron en ella.

Sin embargo, la fama también los ha expuesto a magnificar sus errores y escándalos, tal y como le está sucediendo a O Yeong-su, el anciano de dicha serie que a sus 78 años fue acusado de abuso sexual.

Actor de El Juego del Calamar en problemas

El juego del Calamar se convirtió en una de las producciones más famosas de Netflix

Según la agencia de noticias AFP, el intérprete del jugador 001 fue acusado en Corea del sur de conducta inapropiada hacia una mujer en 2017, denuncia que fue realizada en 2021.

Sin embargo, esta no procedió, pues el actor surcoreano fue liberado sin detención de las acusaciones por parte de la Fiscalía de Corea del Sur.

Ante esto, el caso fue cerrado en abril pasado, pero la víctima habría pedido que las autoridades reabrieran la investigación, pues considera que no se hizo un análisis de algunos aspectos

Es por ello que la Fiscalía del distrito de Surwon, Corea del Sur, reveló a AFP que las afirmaciones que diversos medios locales llevan a cabo sobre el actor implicado “no es fácticamente correcto”.

Debido a su gran fama la noticia se viralizó, y el primer actor surcoreano en ganar el Globo de Oro, rompió el silencio sobre las acusaciones y rindió una declaración ante la situación.

“Solo tomé su mano para guiar el camino al rededor del lago. Me disculpé porque me dijo que no haría un escándalo por eso, pero es no significa que admita los cargos”.

Hasta el momento se desconocen más aspectos sobre el caso, por lo que será tarea de las autoridades correspondientes las encargadas de dar veredictos puntuales sobre esta situación

¿Quién es O Yeong-Su?

O Yeong-su es un actor y militar retirado survoreano nacido el 19 de octubre de 1944, su carrera comentzó en 1967 en el teatro y según sus propias palabras ha participado en más de 200 producciones. Es por ello que su talento lo llevó a participar en el cine y la TV, a menudo interpretando monjes, debido a su experiencia con obras de teatro budistas. Su fama explotó en 2021 cuando interpretó Oh Il-nam en el drama surcoreano de supervivencia El Juego del Calamar, lo que le valió también el premio Globo de Oro a mejor actor secundario en una serie de televisión

