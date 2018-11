Actor de la serie del cantante Luis Miguel se alista para “Rambo 5”

La esperada película “Rambo 5” producida por Sylvester Stallone, contará con la participación del actor español Óscar Jaenada.

Y es que el famoso se ha caracterizado del divertido personaje Mario Moreno ‘Cantinflas’ en la cinta la caracterización de un actor mexicano reconocido en todo el mundo, cautivó con la historia y los sueños que realizó el fallecido artista.

Hace algunos meses el actor Óscar Jaenada estuvo participando en la exitosa serie del cantante Luis Miguel, durante la interpretación de su personaje, logro llamar la atención de todos los televidentes, quienes no se perdían de ningún capítulo del ‘Sol’; debido a que en el proyecto actuó como el papá de la estrella.

Durante una entrevista el actor mencionó lo siguiente:

“Hubo que informarse y trabajar mucho al respecto. Todo es cultura, a mí me da mucho conocimiento todo eso. Son cosas que desconocía, obviamente, pues no pertenezco a este continente y uno se puede imaginar muy poco cómo están las cosas en ciertos sitios. Con la investigacón pues he aprendido mucho. ¿Qué me sorprendió? Las comunidades enteras dedicadas a todo esto, realmente me impresiona”. Dijo el actor Óscar Jaenada.