Actor de doblaje confirma el regreso de Tobey Maguire en Spider-Man 3

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la aparición de Tobey Maguire en Spider-Man: No Way Home ha estado sonando durante algún tiempo. Ahora, el actor de doblaje de Maguire en la trilogía Spider-Man de Sam Raimi ha arruinado potencialmente su gran regreso.

A Roger Pera se le preguntó durante una aparición en el podcast español El Sotano del Planet si estaba doblando una próxima película de Spider-Man. Pera dijo: "He estado en contacto con Sony y hubo un momento en el que pensé: esto es falso, pero sí, esto va a pasar".

Todos los signos aparentemente apuntan a que el Peter Parker de Maguire aparecerá en Spider-Man 3. Luego, la trama se complica: el video que presenta al actor de doblaje fue eliminado y vuelto a cargar con las citas de Pera borradas de la grabación.

Sin embargo, los fanáticos ya se han hecho a la idea de que Tobey Maguire estará de regreso en Spider-Man: No Way Home. Por su parte, El Sotano del Planet respondió a cualquier sugerencia de revelación de Spider-Man en un comunicado en Twitter.

Dice: "En nuestro último directo, Roger Pera no pudo confirmar nada relacionado con una próxima película de Spiderman debido a la falta de información. Cualquier afirmación en ese sentido no tiene fundamento".

Tobey Maguire no sería el único regreso en No Way Home

Tobey Maguire no sería el único regreso en No Way Home.

Tobey Maguire podría estar acompañado por varias caras familiares en Spider-Man: No Way Home. Varios informes han dicho que todos, desde Andrew Garfield hasta el Doctor Octopus de Alfred Molina podrían aparecer junto a Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon en No Way Home.

Por ahora, tendremos que esperar hasta que las cosas sean oficiales, pero ciertamente parece que obtendremos al menos un regreso importante de Spidey a finales de este año. ¿Te gustaría ver a Tobey Maguire en Spider-Man 3? ¡Déjanos tus pensamientos en la caja de comentarios!

Comienzan las campañas hacia las elecciones 2021 en México. Síguenos en Facebook para mantenerte informado.