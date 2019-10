Actor de 'This Is Us' fue Arrow mucho antes que Stephen Amell

La exitosa serie de televisión Arrow del 2012 es protagonizada por Stephen Amell quien da vida a Oliver Queen personaje que ya ha aparecido en crossovers en The Flash y actualmente se encuentra en la espera de estrenar su última temporada por lo que la hora de decir adiós nos puso un poco nostálgicos.

¿Recuerdan la serie de televisión Smallville? Programa que nos presentó a un joven Clark Kent quien fue acompañado por nuestro arquero en misiones recurrentes y mucho tiempo antes de tener su propia serie sobre sí mismo. En aquél entonces fue Justin Hartley quien le dió vida a este personaje.

Aunque nos emocionó la idea de ver a más de un superhéroe de DC en la popular serie lo triste fue que terminó con ser únicamente un personaje secundario que no participó más allá de unos cuantos capítulos, tal fue el caso de Flash que también apareció en tan icónica escena corriendo junto con Clark protagonizado por Tom Welling.

Luego de aparecer como Arrow en un breve tiempo se le presentó a Hartley la oportunidad de interpretar a Aquaman en un piloto de la serie de televisión que nos mostraba a otro miembro de DC Comics. Lamentablemente este proyecto fue cancelado cerrando la posibilidad de un futuro en la pantalla chica.

Tuvo que pasar casi una década para volver a ver a nuestro rey de los mares en un rol más importante siendo esta vez en la pantalla grande en la película “La Liga de la Justicia” pero siendo interpretado por el actor de “Juego de Tronos” Jason Momoa junto con Henry Cavill como Superman, Ben Affleck como Batman, Gal Gadot como Wonder Woman, Ezra Miller como Flash y Ray Fisher como Cyborg.

No todo acabó para Justin Hartley pues en el 2016 protagonizó la exitosa serie de televisión “This is Us” que contó con 3 temporadas y fue producida por la compañía NBC, aunque en esta ocasión no se trató de interpretar a un superhéroe Hartley en una reciente entrevista señaló que no rechaza la posibilidad de volver a interpretar al personaje de Arrow, esto debido al éxito recibido con las noticias del megacrossover titulado Crisis en Tierras Infinitas que está por estrenarse este mes de octubre.

Dentro del Arrowverse se confirmó que personajes de la exitosa serie de dos temporadas Black Lightning aparecerán por primera vez este 7 de octubre por lo que habrá que estar muy atentos. Además te compartimos las fechas de estreno confirmadas hasta el momento en donde nos muestran a los demás superhéroes:

Supergirl – 8 de diciembre

– 8 de diciembre Batwoman – 9 de diciembre

– 9 de diciembre The Flash – 10 de diciembre

– 10 de diciembre Arrow – 14 de enero

– 14 de enero DC’s Legends of Tomorrow – 14 de enero

