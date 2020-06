Actor de The Walking Dead revela como fue trabajar con Andrew Lincoln

El actor Andrew Lincoln se ha convertido en tendencia de las redes sociales gracias a las declaraciones que Andrew J. West, su colega y compañero dentro de la exitosa serie “The Walking Dead”, le ofreció a Skybound durante una entrevista para el podcast Talk Dead to Me.

Andrew J. West, quien interpretó a Gareth en la quinta temporada de “The Walking Dead”, decidió platicar más a detalle de la experiencia que obtuvo al compartir créditos en pantalla junto a Andrew Lincoln, quien dio vida a Rick Grimes, el aclamado protagonista de esta serie.

Durante la entrevista el actor señaló que considera a Andrew Lincoln como una de las personas más amables del mundo y que le tiene un gran aprecio, también mencionó que alaba la manera en como su compañero trabaja frente a la cámara.

Andrew Lincoln es un actor muy profesional

El famoso actor también se animó a platicar acerca de la espectacular escena donde sus personajes protagonizaron una pelea física y recordó que Andrew Lincoln se metió tanto en su papel que todavía siente el dolor de aquel día a pesar de que ya han pasado casi seis años.

Actor de The Walking Dead revela como fue trabajar con Andrew Lincoln.

Actor de The Walking Dead revela como fue trabajar con Andrew Lincoln.

“Se toma su trabajo muy en serio y lo amo… Diría que aún tengo moretones en el cuerpo de cuando me golpeaba con un machete de hule dentro de la iglesia… Creo que seis después aún me estoy recuperando de ello. El tipo es muy comprometido en lo que hace y es muy intenso”, declaró Andrew J. West en Talk Dead to Me.

Te puede interesar: Andrew Lincoln se despide de The Walking Dead con emotiva carta

Con dicha entrevista nos ha quedado claro que Andrew Lincoln no solo supo cautivar a los fanáticos durante las nueve temporadas que estuvo presente en “The Walking Dead”, sino que también sus compañeros de reparto lograron sentirse cautivados con su carisma y profesionalismo que demostró dentro del set.

Fotografías: Twitter