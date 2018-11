Actor de The Big Bang Theory rompe el silencio y habla sobre la serie

La exitosa serie de "The Big Bang Theory" luego de 12 temporadas al aire llegará a su final, mientras los actores y el equipo de producción ya se están despidiendo de la divertida historia y de los personajes que interpretaban en el proyecto.

El actor Jim Parson, quien interpreta al personaje de "Sheldon" habló sobre el final de la serie "The Big Bang Theory" y dijo que decir adiós ha sido como “sacrificar a un perro”.

“Sonará muy morboso, pero el final de la serie me recordó lo que se siente sacrificar a un perro… Sabes que estás haciendo lo correcto, pero aun así es muy muy doloroso porque es una muerte y no hay manera de evitarlo”. Mencionó el actor Jim Parsons durante una entrevista.

Y es que durante el comienzo de la serie, todos los actores lograron que el público pudiera disfrutar de cada capitulo de "The Big Bang Theory".

Tras darse a conocer el final de la serie, Jim Parsons durante la entrevista dio detalles de los rumores que han ido surgiendo sobre si el personaje de "Sheldon" y "Amy" tendrán un hijo antes de la final de la temporada.

“Definitivamente no lo creo. Amy tendría que estar embarazada en éste momento, así que no creo que vayan a tener un hijo. Al menos no en el contexto actual". Comentó el actor.