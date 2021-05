Actor de The Amazing Spider-Man 2 no quiere volver a la franquicia

El actor, Dane DeHaan, conocido por interpretar a Harry Osborn / Green Goblin en The Amazing Spider-Man 2 de Sony, dice que no querría volver al papel enmedio de rumores de un crossover entre las diferentes franquicias de Spiderman.

La película, una continuación de The Amazing Spider-Man, vio a Peter Parker intentar hacer malabarismos con su vida personal y su vida heroica mientras varios villanos se levantaban para poner fin al lanzador de telarañas.

DeHaan dio una visión única del Green Goblin, que presenta un diseño significativamente diferente al de las versiones anteriores, así como una motivación más personal para su odio por Spider-Man.

La primera película estaba destinada a desarrollar en el futuro un universo extendido para las propiedades de Spider-Man que posee Sony, pero no solo funcionó para establecer una secuela, sino que también impulsó la creación del equipo de villanos más poderoso de Spider-Man, The Sinister Six.

Sin embargo, después de que la película no cumplió con el estándar establecido por el predecesor y las expectativas de los fanáticos, Sony decidió llevar la franquicia en una nueva dirección.

DeHaan habla sobre The Amazing Spider-Man 2

Dane Dehaan en TASM como el Duende Verde

DeHaan, que actualmente protagonizará la nueva serie Lisey's Story de Apple TV +, habló con ComicBook sobre sus puntos de vista sobre el regreso al personaje que te presentamos en La Verdad Noticias.

Cuando se le preguntó al actor de The Amazing Spider-Man 2 si se le ofreció la oportunidad de repetir sus papeles como Green Goblin o asumir un nuevo proyecto, DeHaan declaró:

"Definitivamente espero emprender algo nuevo, seguro. Lo que me emociona es siempre hacer cosas nuevas, y estoy seguro de que algo así vendrá de nuevo en mi vida, y estoy emocionado de ver lo que es."

Actualmente, esta es la edad de oro para los actores que quieren volver a sus papeles anteriores en los cómics. De J.K. Simmons reaparece como el infame ícono mediático J. Jonah Jameson en Spider-Man: Far From Home.

Además, Jamie Foxx regresa como Electro, a quien interpreto en The Amazing Spider-Man 2 y Alfred Molina retoma el manto de Doctor Octopus para Spider-Man: No Way Home, nunca ha habido uno más. claro deseo de nostalgia en el MCU.

Dado que la extensión del MCU es una pieza dominante tanto de Spider-Man: No Way Home como de Doctor Strange: Multiverse of Madness, se podría hacer un camino de reentrada para cualquiera que tuviera el deseo de regresar.

DeHaan, sin embargo, busca proyectos únicos y personajes diferentes. El revés de perder una película después de Amazing Spider-Man 2 impulsó su carrera en una nueva dirección.

Ha pasado a protagonizar una variedad de películas, series e incluso una adaptación de cómic diferente. En términos de su actuación, DeHaan está tratando de mirar hacia adelante, no hacia atrás.

Aunque hay fanáticos que disfrutaron de la versión de Green Goblin de The Amazing Spider-Man 2, la parte de DeHaan no es esencial para hacer avanzar el universo. Con él expresando poco deseo de regresar, el público no debería esperar verlo pronto en un éxito de taquilla de Marvel.

