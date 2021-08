Actor de Televisa se declara homosexual y confirma un noviazgo de 7 años

Para sorpresa de muchos un actor de Televisa se declara homosexual y confieza que lleva siete años en una relación estable con otro hombre, pero que mantenido oculto del ojo público.

Se trata del actor ecuatoriano Roberto Manrique, quien participó en la telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, misma que fue transmitida en varios canales de Televisa.

Es entendible el hecho por el cual Roberto Manrique mantuvo en “secreto” noviazgo, por citar un ejemplo en La Verdad Noticias hemos hablado sobre el caso de Jonathan Bennett sufrió discriminación en México por ser homosexual.

Actor de Televisa se declara homosexual

Roberto Manrique reveló a sus fans, en un video de 9 minutos, que es homosexual y tiene novio.

Roberto Manrique en su cuenta de Instagram, confesó en un video de casi 9 minutos que después de sentirse raro consigo mismo y varias semanas de meditación, decidió salir del clóset. Fue así que el actor de Televisa se declara homosexual, sorprendiendo a más de uno.

En su video dijo: “Quiero decirles una cosa muy importante, muy íntima, muy personal, de la que nunca he hablado, de mi sexualidad. Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual porque consideraba que era irrelevante y que hay otros aspectos de quien soy".

Agregó: “Tengo un novio hermoso, llevo 7 años enamoradísimo en una relación increíble. No se imaginan cómo hemos crecido y cómo nos hemos impulsado. Es un hombre increíble que trabaja en activismo, ha sido mi apoyo a distancia, que se ha mudado de arriba y para abajo acompañándome (...) No, no es mi amigo. Es mi novio".

Se confiesa para su yo de la infancia

Actor de Televisa se declara homosexual y confesó que fue por amor propio.

Con un emotivo mensaje, Manrique detalló que su confesión está dirigida a él mismo cuando era niño, al 'pequeño Roberto'. Según cuenta, se crió en un mundo donde se sentía mal por estar atraído y amar a personas de su mismo sexo.

Actor de Televisa se declara homosexual lo dijo así: “Robertito se crió en un mundo en el que no se le permitió ser quien era. En donde llorar no era de hombres, en donde la vulnerabilidad no era digna. Estaba juzgado".

Claro que Roberto dijo que no ocultó que era gay a sus seres queridos y amigos, ya que ellos lo sabían desde hace más de 20 años. Aunque sí dijo que fue difícil con su padre.

Pero cuando le dijo a su papá, sintió su preocupación pues, según contó, su padre tenía en mente que "las personas homosexuales no eran felices", por eso cuando su padre estuvo hospitalizado de gravedad y al borde de la muerte le dijo al oído:

“No tienes de qué preocuparte papá. Puedes irte tranquilo, puedes irte feliz. Yo soy plenamente feliz. Soy un hombre feliz, papi, y tienes toda la libertad de irte a tener un viaje maravilloso con el universo", concluyó.

Es así como el actor de Televisa se declara homosexual y confieza sentirse liberado y pleno, aunque sus preferencias nunca fueron algo que sus familiares desconocieran. Pero se entiende, por ejemploo Michele Morrone de 365 DNI fue presionado para hablar sobre su homosexualidad.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!