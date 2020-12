Actor de Televisa se DROGABA y ahora padece del corazón ¡Qué triste!

Un famoso actor de Televisa ha sorprendido al revelar que ahora tiene fuertes padecimientos gracias a que se drogaba, pues ha confesado toda su experiencia en el medio artístico.

Se trata del actor y comediante César Bono, una de las figuras más emblemáticas del ámbito artístico en México, quien confesó que hace algunos años llegó a consumir todo tipo de drogas.

En esta ocasión el actor de 70 años realizó la polémica declaración en entrevista para el programa de espectáculos “De Primera Mano”, que es conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, en donde ha dejado a muchos sorprendidos.

Durante la entrevista que le realizaron al intérprete de “El Cavernícola” relató que durante su vida ha atravesado por todo tipo de excesos, desde el ámbito laboral hasta el del mundo de las drogas, así lo detalló:

Sí exageré y mucho en cuanto a trabajo, eso lo saben mis doctores. Todo [los malestares que tengo] del corazón, lo del cerebro, todo se lo achacan al exceso de trabajo. Yo trabajaba más de 16 horas al día.

Cesar Bono y las drogas

Los fans del cómico actor han quedado sorprendidos, al hablar sobre las sustancias ilícitas, pues César Bono aseguró que siempre supo poner límites y por ello no requirió de ayuda especializada y rehabilitación para dejarlas:

Sí probé, pero nunca estuve en una clínica, nunca. (…) Probé todo, como de comida he probado todo en la vida, de lo otro también probé todo, pero no me enganché con nada.

Cabe destacar que Cesar Bono dejó en claro que logró tener esta mentalidad gracia a los consejos de su homólogo y amigo: don Manuel “El Loco” Valdés: Por más a gusto que esté uno en a fiesta hay un momento en que se tiene que tomar la decisión de ir a casa. No porque te regañen, te haya hablado la esposa o estés ocupado, sino porque ese tiempo de regreso depende de ti y hay que estar pendiente”, refirió.