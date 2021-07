Actor de Televisa revela que la pandemia lo obligó a vender paletas

Carlos Ferro, joven actor de Televisa, habló sobre la manera en que se ha tenido que ganar la vida, ante la crisis económica desatada por la pandemia del Coronavirus la cual lo ha obligado a vender paletas junto a su hermana.

En ese sentido, el actor que fue parte del elenco de Rebelde compartió con todos sus fans cómo ha enfrentado la pandemia, misma que lo llevó a incursionar en ventas de artículos y alimentos para poder llevar un ingreso a su hogar.

Durante una entrevista para el programa de “Miembros Al Aire”, el actor mexicano mencionó que la crisis económica en todo México lo llevó a tomar esa decisión, asegurando que el negocio le dejó algunas ganancias.

¿Qué pasó con el actor de Televisa?

"Estaba yo en pandemia y de repente dije: '¿Qué puedo hacer?' y me gusta mucho el dulce. Entonces me traje unas paletas de Guadalajara para la Ciudad de México. Me traje esta marca y la pusimos online, entre mi hermana y yo", explicó.

El actor y empresario aseguró que el negocio fue exitoso y que empezó a dejarle algunos ingresos. Además de que también es dueño de un gimnasio en el que se ejercitaba el 'Borrego' Nava, quien también hizo la revelación en la entrevista.

Ferro se ha ganado el cariño del público mexicano gracias a sus papeles en telenovelas como 'Caer en tentación', 'Fuego ardiente' y 'Los Elegidos', y por supuesto en la pantalla grande con el remake de 'La boda de mi mejor amigo' junto a Ana Serradilla. Según informa TV Notas.

¿Quién es Carlos Ferro?

Carlos Ferro

En el año 2006, el nacido en Torreón, Coahuila, ya llevaba varios años picando piedra como modelo y actor de comerciales, cuando se ganó un rol invitado en la tercera temporada de la exitosa producción de Rebelde.

Dueño de un gran talento, carisma sin igual y una personalidad simpática, Carlos Ferro ha logrado posicionarse como uno de los rostros favoritos de la televisión nacional durante su más de una década de exitosa trayectoria.

