Actor de Televisa revela detalles de su ROMANCE con Alejandra Guzmán

Actor de Televisa sorprendió a todo el mundo tras revelar varios detalles de su fugaz romance con la cantante Alejandra Guzmán, el cual se desarrolló entre fiestas, excesos y balazos además de que fue por ella que conoció las drogas; estamos hablando de Salvador Zerboni.

Dicha información fue revelada por Salvador Zerboni durante una entrevista que le ofreció al periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa ‘El minuto que cambió mi destino’; en ella tuvo la oportunidad de hablar acerca de varios temas de su vida profesional y privada, pero una de la que más llamó la atención fue sobre el tiempo que anduvo con Alejandra Guzmán.

El actor mencionó que su romance con la famosa cantante inició cuando ella ya tenía a Frida Sofía; añadió que anduvieron durante un periodo no mayor a seis meses y que siempre lo consideró como un amor de verano aunque al final tuvo que irse a vivir con ella debido a que sus padres, quienes no estaba de acuerdo con su relación, lo sorprendieron con ella.

Salvador Zerboni jamás se enamoro de Alejandra Guzmán

La razón por la cual los padres de Salvador Zerboni no aprobaban su relación con Alejandra Guzmán era por la notable diferencia de edad entre ambos, además el actor asegura que su romance con la cantante no prosperó debido a que él vio en ella cosas que no fueron de su agrado.

Salvador Zerboni forjó su carrera actoral dentro de Televisa.

“Vi muchas cosas con ella, los ambientes pesados, drogas, en mi vida las había visto y ahí la probé por primera vez… Con ella vi muchas cosas que me espantaron, hasta balazos”, mencionó el actor.

Te puede interesar: Famoso cantante besa apasionadamente a Alejandra Guzmán ¿Nuevo galán?

Alejandra Guzmán sostuvo un pasional romance con Salvador Zerboni.

Salvador Zerboni no tuvo pena en decir que jamás se enamoró de Alejandra Guzmán como persona y que el motivo que lo orilló a terminar su romance con la cantante fue porque hubo una ocasión en que su padre, el cantante Enrique Guzmán, se enfrentó a balazos con alguien; en ese momento decidió no volver a verla porque asegura que no tenía necesidad de vivir esos episodios.

Fotografías: Instagram