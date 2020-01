Actor de Televisa podría interpretar a Luis Miguel en la segunda temporada de la serie

Un famoso actor de Televisa es quien sería el encargado de reemplazar al actor Diego Boneta en la serie de Luis Miguel en su segunda temporada. El motivo de la salida de Boneta de la popular serie de Luis Miguel es porque de acuerdo a la línea temporal que abordará la serie en la segunda parte, se necesitaba un actor que luciera más maduro para el papel de Luis Mi cuando se convirtió en un adulto.

La serie de Luis Miguel, realizada por Netflix en colaboración con Telemundo se convirtió en una de las más vistas durante el 2018, ya que contaba la historia del “Sol de México”, que siempre ha estado rodeada de polémica, romances y un pasado secreto demasiado perturbador. Fue el mismo cantante Luis Miguel quien autorizó la creación de su propia bioserie que le trajo ganancias millonarias.

Todo el público que vió la producción de Netflix, quedó fascinado y se siguió cuestionando lo que realmente pasó con la mamá de “Mickey”, Marcela Basteri. Por lo que la audiencia pidió que se lanzara una segunda temporada para seguir conociendo de la vida del intérprete de “Tengo todo excepto a ti”.

DIEGO BONETA SERÁ REEMPLAZADO POR ACTOR DE TELEVISA

Es el actor de Televisa, Fernando Colunga quien podría ser el siguiente Luis Miguel en la segunda parte de la serie. A pesar de haberse alejado por un tiempo de las telenovelas y de la pantalla, el actor de 53 años ha sonado fuertemente como uno de los candidatos para protagonizar la serie de “El Sol”.

El actor Fernando Colunga podría ser Luis Miguel

También te puede interesar: Galilea Montijo y Diego Boneta se reencuentran en programa de Televisa

Aunque la segunda parte de Luis Miguel La Serie, aún no tiene fecha de estreno, se ha rumorado que ya está en planes de pre producción. No obstante, Diego Boneta no será el único actor que dejará de aparecer en la serie, sino también el youtuber y actor Juan Pablo Zurita que encarnó a uno de los hermanos de Luis Miguel, quien ahora será reemplazado por el actor Lambda García.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.