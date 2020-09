Actor de Televisa intentó SUICIDARSE por no identificar su sexualidad

Un famoso actor, quien fue uno de los grandes galanes de la pantalla chica, así como de los distinguidos villanos de Televisa, ha hecho fuertes revelaciones que han dejado pasmados a sus fans.

Se trata del famoso actor Sebastián Ligarde quien recientemente confesó la vez que se tomó más de 40 pastillas y una botella completa de alcohol con la intención de dormir y no despertar nunca más, ya que el actor quería quitarse la vida en una fuerte depresión que lo sumió en pensamientos suicidas.

La fuerte revelación de Sebastián Ligarde

Según ha contado el mismo actor de Televisa despertó ese día, pero su cuerpo casi no reaccionaba, por lo que su familia al darse cuenta lo que había hecho, lo ayudó en darle apoyo para que afrontara la depresión que sentía.

Fue a través de una entrevista para el programa Venga la alegría, el actor de telenovelas confesó que el hecho de sentirse confundido sexualmente, porque le gustaban las mujeres y los hombres, aunado al bullyng que sufrió, le hizo entrar en una depresión.

Es así que Sebastián Ligarde detalló en que él no sabía que existía la bisexualidad y esa confusión que tenía entre su atracción por los hombres y por las mujeres, le quitó su estabilidad emocional y lo llevaron e tener que pensar en la salida más fácil: el suicidio.

En dicha entrevista se ha dado conocer que todo ocurrió cuando el actor también de cine tenía apenas 17 años, lo que resultó en una adolescencia marcada por la depresión y muchos problemas a su alrededor.

Para finalizar este famoso actor de Televisa relató que fue lo que sintió por esos momentos: Yo sabía que no iba a despertar y me acosté en el sofá de la sala. Puse una cartita en la mesa y dormí llorando. Estaba muy decepcionado, mi vida no tenía sentido. Había sufrido muchos abusos hasta familiares desde los cuatro meses de edad.

¿Te imaginabas la historia de tras del famoso actor Sebastián Ligarde?