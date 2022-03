Actor de Televisa es acusado de violencia familiar por su ex pareja

Lisardo Emilio Guarinos, famoso actor de telenovelas en Televisa, fue acusado de violencia doméstica, así lo comunicó su ex pareja Pamela Rodríguez.

La presunta víctima del también conductor, contactó al programa ‘Sale el Sol’, a quienes dio testimonio de la violencia que vivió el fin de semana pasado a manos del actor, luego de enfrentarlo por infidelidad.

Después de dos años y medio de noviazgo, y de incluso vivir juntos en Yautepec, Morelos, Pamela Rodríguez dijo que Lisardo tiene problemas con el alcohol y la violencia.

Actor de telenovelas reacciona de forma violenta

La ex pareja del actor y cantante español, expresó que al momento de cuestionarlo sobre mensajes en su teléfono, y él al estar alcoholizado, reaccionó de forma violenta hacia ella, impidiéndole salir de su casa.

"Me entero, veo, escucho que está hablando con otras mujeres, y yo le comenté que yo no quería eso, que yo me iba a ir de ahí, porque yo vivía en su casa, me retuvo, se acercó a mí, me dijo que no, y cuando yo le dije ‘que yo ya no quiero estar contigo’, se me avienta encima y me empieza a agredir”, contó Pamela.

Asimismo, mostró ya tener una denuncia de violencia contra el Lisardo, quien incluso no puede acercarse a su denunciante.

¿Qué edad tiene Lisardo Guarinos?

Actor de telenovelas como "Amor Dividido".

Lisardo Guarinos Riera es un actor y cantante español con nacionalidad mexicana. Nació un 7 de octubre de 1970 (edad 51 años). Expareja de Lisset Gutiérrez Salazar.

