Actor de Televisa es acusado de ser pedófilo ¡Con su propia hija!

Alexa Hoffman, hija de la actriz Ginny Hoffman y Héctor Parra rompió el silencio y reveló todo el infierno que vivió al lado del reconocido actor de Televisa cuando tenía entre 9 y 10 años de edad; además lo tacha de "mentiroso" y "pedófilo", asegurando que estaba cansada de que la juzgaran sin conocer su lado de la historia y lo que pasó.

La joven de 18 años de edad afirmó para su exclusiva en TV Notas que nadie la había orillado o pedido que diera estas declaraciones sino que tomó la decisión porque estaba cansada de ver las mentiras que decía Hector Parra en sus entrevistas, por lo que le dijo a su madre que rompían el silencio o procedían legalmente en contra del actor, especialmente por las críticas que recibe en redes sociales al compartir momentos con el esposo de su madre, diciendo que no es su padre y que debe darle una oportunidad al suyo.

“He sido muy cuidadosa con la gente a la que le cuento, es un tema que está superado desde el momento en que decidí exponérselo a mi mamá y le dije que no se vale que él sea pedófilo. No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxers conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar cuando me salía para que él fuera a secarme, cosas que no son normales", confesó Alexa Hoffman a la revista TVNotas.

La hija del actor Hector Parra lo acusa de pedofilia.

Hija de Hector Parra rompe el silencio

Según declaraciones de la hija de Ginny Hoffman, todo esto pasó desde siempre, pero empezó a darse cuenta desde los 9 o 10 años, y fue a los 12 o 13 que dejó de ver a Hector Parra.

“Todo empezó desde que se separó de mi mamá. No podía confrontarlo porque me daban miedo por sus reacciones, las cosas tenían que ser como él quería, porque si no, se ponía mal, se enojaba, gritaba. En las últimas ocasiones sí le llegué a quitar la mano y le dije que no me gustaba que me tocara, y él se molestaba mucho", recordó la joven.

Alexa Hoffman reveló toda la verdas sobre la pedofilia de su padre

Alexa Hoffman afirmó que su madre no tenía idea del porque ella decidió a los 13 años que no quería volver a ver al actor de Televisa, ni de la carta que le escribió varios años después diciendo que sabía de los correos y audios, que afirma tener guardados, señalando que no podía soportar

“Claro, mi mamá no tenía idea de lo que estaba pasando, pero dejé de verlo porque estaba incómoda; mi mamá me preguntaba que porqué no quería verlo, pero no le decía nada. Después decidí decirle todo a mi mamá porque encontré audios y fotos íntimas de Héctor. Tenía una laptop y un día me puse a ver los recuerdos y vi que había audios y fotos, al ponerle play escuché la voz de Héctor y dije: ‘¿Qué es esto?’; hablaba con una mujer y con un hombre, lo tengo guardado en mi celular”, expresó Alexa Hoffman.

Hector Parra recibe fuertes acusaciones por parte de su hija Alexa.

“En esa carta yo le dije: ‘Tú crees que todo lo que hago es por mi mamá’, pero yo tenía 15 años para escribir esto sola, mi mamá ni siquiera sabía que lo había escrito. El correo es muy largo, le dije muchas cosas, como que no lo había dejado de ver por mi mamá, como él creía, que realmente decidí dejarlo de ver por el daño que me hacía; que él me manipulaba en contra de todos; que me tocaba de maneras incorrectas, aunque de más niña para mí era normal porque yo decía: ‘Es mi papá, no me haría daño’; pero me sentía incómoda, y decía: 'Es normal'", recordó la joven.

Ginny Hoffman ha dado apoyo incondicional a su hija.

La hija del actor de Televisa señaló que con el paso del tiempo entendió que esas cosas no eran normales, pues al pasar más tiempo con su padrastro, vio que él no la trataba de esa manera.

Finalmente confesó que por muchos años fue a un psicólogo, quien le hizo ver que esas cosas no estaban bien y que debía detenerlo, que debía hacer algo pero sobretodo debía primeramente darse su lugar y no permitir más ninguna clase de abuso, pues afirma que a raíz de ello no sabía cómo relacionarse con los demás sanamente y permitía el maltrato hacia ella en secundaria.

Fotografías: Instagram