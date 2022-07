Actor de Televisa, en crisis a sus 97 años; está desesperado por trabajar

Para su fortuna, el veterano actor ya cuenta con varios proyectos en el cine y la televisión.

Ignacio López Tarso, considerado como uno de los actores más destacados y muy queridos de Televisa, preocupó al público a finales de mayo pasado por haber sido hospitalizado de emergencia tras un cuadro de neumonía, el cual superó satisfactoriamente. Sin embargo, el primer acto vuelve a dar de que hablar al confesar que está desesperado por trabajar.

En entrevista exclusiva para el programa Sale El Sol, el también histrión reveló que la pandemia afectó severamente su economía y que ha pasado tres años sin trabajar, situación que lo tiene muy desesperado: “A mí me hace falta el dinero, hace tres años que no cobro un salario de mi trabajo como actor”.

No obstante, él dejó en claro que no está en crisis y que recibe una pensión vitalicia por parte de la empresa Televisa, pero que sus ingresos son insuficientes: “No me estoy muriendo de hambre. Sí, tengo el apoyo de Televisa, por toda la vida cobro una cantidad mensual. No es suficiente esa cantidad para vivir, me hace falta el trabajo”.

Ignacio López Tarso llega a Vecinos

El aclamado actor llega a Vecinos para dar vida al suegro de Frankie Rivers.

Para fortuna de Ignacio López Tarso, su vida laboral comienza a reactivarse poco a poco. En primera, él ha confirmado que se encuentra trabajando en una nueva obra de teatro que se llevará a cabo de manera virtual, lo cual le emociona bastante debido a que representa un nuevo reto para su carrera artística.

Sin embargo, el proyecto más importante hasta la fecha es su participación en la decimotercera temporada de la serie de comedia Vecinos, en donde dará vida al suegro millonario de Frankie Rivers y también compartirá créditos con las hermanas del fallecido actor Octavio Ocaña.

¿Cuántos años tiene Ignacio López Tarso?

Hoy en día, el actor es considerado un ícono de las telenovelas mexicana.

Ignacio López Tarso nació el 15 de enero de 1925, por lo que ahora tiene 97 años de edad. Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, el actor inició su carrera en 1951 y hoy en día se ha convertido en un gran ícono del cine, la televisión y el teatro de México.

