Actor de Televisa asegura que por el Coronavirus tiene ansiedad y depresión/Foto: La Voz Arizona

Ansiedad y depresión son dos trastornos sobre los que hemos estado escuchando y leyendo en los últimos años, y con la cuarentena, ambos padecimientos se han incrementado. Ahora, el actor y comediante de Televisa, Mauricio Herrera, aseguró que por la pandemia del Coronavirus ha tenido episodios de dichos trastornos.

El actor mexicano de comedia a sus 86 años está siendo muy afectado mentalmente por el aislamiento social. En una entrevista para TVNotas, Mauricio relató que aunque nunca había tenido ansiedad y depresión, después de tantos días de encierro ya comenzó a tener ataques de pensamientos negativos y otros síntomas.

Actor y comediante Mauricio Herrera/Foto: Diez Minutos

Sin embargo, el actor de Televisa reveló que no está tomando ningún tipo de medicamento ni ha acudido con especialistas de la salud mental. De acuerdo con Herrera, lo que ha hecho es tratar de mantener su mente ocupada escuchando música clásica o escribiendo cápsulas de diversión para su canal de Youtube.

Mauricio Herrera de Televisa sigue trabajando

A pesar de su edad, el artista confesó que va a tratar de seguir trabajando aún con la cuarentena y desde su casa. Y es que Mauricio expresó que la pandemia del Covid-19 ha hecho que poco a poco se quede sin ahorros, así que no puede quedarse con los brazos cruzados y tiene que seguir ideando proyectos donde laborar.

El veracruzano famoso en cine, teatro y televisión, declaró que la ansiedad y depresión que ha llegado a sufrir es solamente por el encierro. Sin embargo, Mauricio declaró que “trata de pensar que todo estará bien”, en aquellos momentos cuando siente que tendrá algún ataque.

No obstante, el intérprete de telenovelas y shows de comedia de Televisa también dijo que un buen método para evitar tener pensamientos negativos es no leyendo o escuchando las noticias. Herrera aseguró que aún mantiene su buen humor pese a todo y que ha tratado de cuidarse y no salir para no exponerse al virus.