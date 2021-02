Actor de Televisa al borde de llanto, revela estar en quiebra

La pandemia por coronavirus ha dejado muchas afectaciones, y el mundo del espectáculo no es la excepción, pues hasta los famosos se han quedado sin trabajo.

Germán Ortega, uno de los actores cómicos más queridos por el público mexicano se ha visto afectado por la crisis económica derivada de la pandemia, así lo confesó durante una entrevista en la que estuvo al borde de las lágrimas.

El actor fue entrevistado en el programa 'Sale el sol' en donde envió un mensaje de apoyo a las autoridades para solicitar la reapertura de teatros en la capital mexicana, pues la falta de ingresos ha afectado a sus finanzas.

Si bien se ha dicho que los teatros pueden abrir con un aforo del 30 por ciento, el comediante asegura que el porcentaje de taquilla no es suficiente para poder pagar la nómina de todas las personas que ahí trabajan.

"¿Qué quieren que hagamos? No sales, solamente que presentes un monólogo para poder solventar el 30 por ciento de entradas. No puede existir 'Hoy no me puedo levantar' porque con un 30 por ciento no alcanza a pagar acá", detalló el actor.