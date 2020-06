Actor de Televisa PROMOCIONA la cura para el coronavirus ¡Impresionante!

Este famoso villano de telenovelas de Televisa aseguró que con tres alimentos naturales se elimina el covid-19, a pesar de que la OMS ha negado que estos remedios sean útiles, por lo que fue fuertemente criticado en redes sociales.

Se trata del actor Alejandro Tommasi, quien es uno de los actores mexicanos más queridos de la industria televisiva y quien causó polémica en redes sociales, luego de opinar sobre la pandemia por coronavirus, covid-19.

Resulta que este actor dijo que él tiene la receta para curar esta nueva enfermedad a la que calificó como no tan grave, esto durante la emisión del programa Chisme No Like de Elisa Beristain y Javier Ceriani, donde se presentó la noticia sobre las polémicas declaraciones del primer actor.

La cura de Alejandro Tommasi para el coronavirus

Fue mediante un video, que Alejandro Tommasi reveló que el coronavirus ha existido siempre, sólo que éste ha sido modificado genéticamente, ya que él se lo inyectaba a sus perritos años atrás:

“Lo que pasa es que el coronavirus está manipulado genéticamente. Pero no quiere decir que no se quite”.

Pero eso no fue todo, pues Alejandro Tommasi detalló que esta postura la tiene gracias a su presunta trayectoria académica y laboral, pues según contó estudió químico biológicas, trabajó en un hospital por tres años y estudió medicina ayurvédica durante 30 años”.

“Yo sé cómo curar el coronavirus”.

El actor de Televisa tambien detalló cómo curó a la esposa e hijas de un amigo, compartiendo su receta:

“jengibre, ajo y limón”.

Por último, Alejandro Tommasi narró que la esposa de un amigo suyo salió positiva junto con sus hijas y les dijo que no las llevara al hospital y que les diera jengibre, ajo y limón en té, pues es bueno para subir el sistema inmunológico, pues dijo que se llamaba inmunitec, que era un producto para dar el 75 % menos posibilidades de contraer el coronavirus, ya que lo ha promovido durante años, asegurando que ha curado el Hepatitis C y el cáncer.