Actor de Televisa da la cara y confiesa porque golpeó a Elisa Vicedo (VIDEO)

Luego de las graves acusaciones que se hicieron viral ayer por parte de la actriz Elisa Vicedo en contra de Eduardo Carabajal, ahora el actor finalmente salió a dar su versión de los hechos.

El domingo pasado, ambos actores que trabajaron en el programa "Como dice el dicho’ asistieron a la clausura del candidato local Emmanuel Duprez, exproductor de la misma serie.

Durante dicho evento, Elisa confrontó al actor y lo acusó de haber abusado sexualmente de ella : “Tú me violaste”. Al escuchar esto, él supuestamente la golpeó con un metal que dio de lleno en la cara de la actriz, provocando una enorme herida justo arriba del pómulo.

Tras ser tachado de violador y golpeador, el actor asistió al programa De Primera Mano para dar su versión de lo hechos y "dar la cara ante los medios", como el dijo.



Señaló que, mientras se encontraba en el evento un hombre comenzó a golpearlo por la espalda y lo apartó del público. La persona se identificó como el padre de la actriz.



Durante la entrevista negó rotundamente las acusaciones que Elisa hizo respecto a la supuesta violación, señalando que no entendía de dónde habían surgido estas "calumnias", llamándola "mentirosa".

"Eso pregúntaselo a ella, porque la verdad es la mentira más grande del planeta. Ella fue contratada para una obra hace dos años, en esa obra nos dimos cuenta de la personalidad de ella. Nos confesó de viva voz que tenía problemas de anorexia, bulimia; subía y bajaba de peso. Que una vez quiso suicidarse al igual que su mamá… Totalmente fuera de una realidad, y toma la actitud de acosarme de esta manera. Qué raro que en un evento público haga esto”, detalló.

Referente al desgarre que trae en el ojo Elisa Vicedo, el actor reveló que entre los jaloneos y golpes que le daba el padre de la ‘víctima’, ella y su papá se resbalaron, siendo este último quién le provocara el golpe en el ojo accidentalmente.



"Ella siempre estuvo detrás del señor, nunca la tuve de frente. Esta persona me estaba atacando y con fuerza logré alejarlo, cuando lo hice él tropezó con ella y ambos cayeron al suelo".“El señor qué hace, se tropieza con su hija y él mismo golpea a su hija, ya sea con su cabeza, no lo sé, no lo vi bien, o cuando se caen al piso, porque se cayeron al piso”.

Tras lo sucedido la actriz levantó un acta ante el Ministerio Público acusando formal y penalmente al actor, y él señaló que también actuará legalmente por las calumnias y falsas acusaciones en su contra.

Esta fue la declaración de Elisa Vicedo, en compañia de Emmanuel Duprez: