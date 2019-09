Actor de Stranger Things sufre BULLYING por su nuevo corte de cabello (FOTOS)

Stranger Things se ha convertido en una de las series más populares de los últimos años, y una inspiración para nuevos shows donde los niños son los protagonistas y demuestran que no hay que ser un adulto experimentado para tener aventuras emocionantes.

Personajes como ‘Eleven’ interpretada por la actriz Millie Bobby Brown se ha convertido en los favoritos de los fans, aunque también otros personajes se han ganado el cariño de los televidentes, especialmente del publico femenino.

Tal es el caso del actor Joe Keery quien le da vida a Steve Harrington y fue uno de los personajes principales de la segunda temporada, siendo uno de los galanes de la serie, aunque ahora ha perdido su atractivo principal y fue víctima de burlas.

¿Qué le pasó a Joe Keery?

Actor de Stranger Things sufre BULLYING por su nuevo corte de cabello (FOTOS)

El famoso actor tenía como rasgo principal su increíble y larga melena, la cual era el último grito de la moda en la década de los 80’s, época en la que transcurre Stranger Things, y Steve Harrington estaba enamorado de su look.

Ahora es posible que no veamos al personaje en la nueva temporada debido al cambio de look de su protagonista, pues Joe Keery sorprendió con su nuevo look, que más que ser del gusto de los fans lo hizo el blanco de burlas.

Un horrible corte de hongo

Actor de Stranger Things sufre BULLYING por su nuevo corte de cabello (FOTOS)

El famoso actor dejó de lado su atractivo look para hacerse un corte bastante desagradable que es una versión de lo que llamamos ‘corte de jícara’ lo que ocasionó que las redes lo atacaran con burlas y memes por su look.

Te puede interesar: Stranger Things 3: Conoce a “ROBIN” el personaje LGBT de la serie (FOTOS)

Aunque esto parece no importarle al actor, pues pocos minutos después se reveló que el cambió se debió a un tema laboral, pues es parte del look de su nuevo personaje en ‘Free guy’ la nueva comedia donde participará junto a actores de la talla de Ryan Reynolds y el director de Thor, Taika Waititi.

Aunque las burlas pararon cuando se reveló la verdader razón de su nuevo corte de cabello, los memes no pudieron faltar, aquí te dejamos los más graciosos:

#JoeKeery se ha convertido en el niño de Dos hombres y medio pic.twitter.com/sQ3ECRq8fI — Nacho Garez (@NachoGarez) September 14, 2019

Joe Keery trae el corte de Rock Lee jajajaa, pero la verdad si me gusto pic.twitter.com/PZFub3pqv2 — angela gr (@angelagr96) September 14, 2019

Cuando tú crees

que te ves así / y te ves así #JoeKeery pic.twitter.com/3Ys21YrDY2 — Johnny Crash Cradock (@Johnnycrash69) September 14, 2019

Dale clic en la estrella de google news y síguenos