Actor de Sonic the Hedgehog, Roger Craig Smith, RENUNCIA a su papel ¿Qué pasó?

Sonic the Hedgehog al parecer ya no será interpretado por Roger Craig Smith, el actor que ha extendido su talento al personaje durante la última década.

Smith anunció su salida del papel este jueves 28 de enero con un tuit que decía "ha sido un honor" e incluía un corazón azul fracturado. Si bien Sonic the Hedgehog nunca se mencionó explícitamente en el tweet, era evidente a partir de las palabras a qué se refería el actor dado su legado como la voz del personaje.

Smith compartió el siguiente tweet, que te compartimos en La Verdad Noticias, con sus seguidores el jueves que sirvió como su aparente salida del papel de Sonic the Hedgehog. Las circunstancias de su partida no están claras, pero todo el mundo ha recibido hasta ahora el anuncio de que ya no dará voz al personaje.

Aunque Roger Craig Smith no mencionó directamente a Sonic en su tweet de despedida él uso del emoji de erizo, la referencia a cuánto tiempo ocupó el cargo y la parte de "adelante a nuevas zonas" indican que se está refiriendo al final de su tiempo como el borrón azul.

Roger Craig Smith hizo un increíble papel dando vida a Sonic

Las respuestas de la gente en las redes sociales elogiaron rápidamente los esfuerzos de Smith como Sonic durante los últimos 10 años. Sonic ha tenido diferentes voces en ocasiones a lo largo de sus muchas apariciones en todos los medios imaginables, pero la actuación de Smith como personaje ha sido la que más se destacó.

Dado el tiempo que lleva expresando a Sonic, es muy probable que personas de todas las edades lo hayan escuchado interpretar al personaje en un juego, película u otro proyecto, incluso si no sabías que era su voz.

El actor dio vida a Sonic por 10 años

Otros que han asumido el papel de Sonic para diferentes proyectos han elogiado de manera similar el talento de Smith. ComicBook.com le preguntó a Ben Schwartz, el actor que interpretó a Sonic en la película Sonic the Hedgehog, antes del lanzamiento de la película si alguna vez había considerado dar vida a Sonic en un videojuego. Schwartz estaba abierto a la idea, pero dijo que había algunos "actores de doblaje increíbles que han hecho ese papel" y agregó que "Roger Craig Smith es increíble".

Además de su papel de Sonic, los créditos de Smith se extienden mucho más allá del personaje con roles en animaciones, videojuegos y más. No está claro en este momento quién asumirá el papel de Sonic the Hedgehog en proyectos futuros o si el personaje será interpretado por varias personas.

