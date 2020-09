Actor de Schitt's Creek se declara bisexual en víspera del Día de la Bisexualidad

El actor, François Arnaud, se declaró bisexual en una publicación Instagram, justo antes del Día Internacional de la Bisexualidad, que se celebra el 23 de septiembre.

El domingo, el actor de "Schitt’s Creek" y "The Borgias" habló sobre su sexualidad públicamente por primera vez en una historia de Instagram, explicando por qué ha optado por permanecer en silencio hasta ahora.

François Arnaud de 35 años, revela su bisexualidad en historias de Instagram

“Quizás por miedo a compartir demasiado. Tal vez bajo la apariencia de privacidad. Probablemente porque la 'masculinidad' es una moneda muy frágil, lista para hundirse ante el primer signo de vulnerabilidad o diferencia ”, escribió. “Y porque da mucho miedo renunciar a tu privilegio. Sin duda porque los estigmas de la indecisión, la infidelidad, el engaño y la moda siguen aferrándose a la bisexualidad”.

François Arnaud lucha por la visibilidad Bi

François Arnaud, quien interpretó al exnovio de David Rose en un episodio de la serie de comedia ganadora del Emmy "Schitt's Creek", también reconoció que guardar silencio sobre la bisexualidad de uno puede tener el "efecto perverso de perpetuar estos estereotipos, haciendo que los bisexuales sean invisibles y llevando a la gente a dudar de que siquiera existimos".

"Estoy seguro de que muchos hombres bisexuales sienten lo mismo y terminan haciendo lo mismo que yo: dejar que las suposiciones de rectitud de otras personas permanezcan sin corregir", agregó.

Pero luego de conversar con algunos amigos del trabajo, se preguntó "por enésima vez" cómo hablar del tema "sin que parezca que esa era toda mi historia", escribió el actor de 35 años.

Deseando un “feliz #biinvisibilityday este miércoles”, François Arnaud concluyó que “las etiquetas son frustrantes y las palabras imperfectas. Pero siempre me he considerado bisexual. No confundido ni tratando de parecer nervioso. No es desleal. Sin verguenza. No invisible ".

Además de su trabajo en "Schitt's Creek", François Arnaud también apareció en el drama aclamado por la crítica "UnReal" de Lifetime, interpretó el papel principal del drama sobrenatural de NBC "Midnight Texas" y ganó el premio Vancouver Film Critics Circle al mejor actor de reparto en una película canadiense. para "J'ai tué ma mère" de 2009.

Según el sitio web del Día Internacional de la Bisexualidad, la fecha fue creada en 1999 por tres activistas, Wendy Curry de Maine, Michael Page de Florida y Gigi Raven Wilbur de Texas, para crear conciencia sobre la bisexualidad y desafiar el "borrado bisexual y birromántico".