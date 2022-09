Actor de "Nosotros los Nobles" ahora tiene su restaurante en la CDMX

Una de las películas que más cautivo a nuestra generación, por no decir que se convirtió en un una de nuestras favoritas, sin duda esa fue la de Nosotros los Nobles. Un poquito en contexto, por si no la viste, que podemos pensar que no serías de este mundo, cuenta la historia de un padre de nombre Germán Roble (Gonzalo Vega), que queda viudo y a cargo de sus 3 hijos Bárbara (Karla Souza), Javier “Javi”(Luis Gerardo Méndez) y Charlie Noble (Juan Pablo Gil).

Si bien, estos adultos viven una vida a costas de la empresa de su padre, llega un momento en el que quiere darles una lección para que valoren todo y que no sigan pensando que el dinero es eterno y como castigo, les hace creer que los desfalcaron y que se quedaron sin un centavo, por lo que ahora deberán buscar a toda costa ganar su propio dinero para vivir una vida digna.

Pese a todos los problemas a los que se ven afectados, al final demuestran que pueden salir adelante por si solos y que no necesitan del dinero de su padre.

Si no la has visto, te recomendamos hacerlo y por lo tanto, no te contamos el final de todo, un dato interesante que si te damos es que Karla Sofía Gascon, actual participante de MasterChef Celebrity, en aquel entonces Carlos Gascón, dio vida a Peter el arribista que quería quitarles todo el dinero y buscaba casarse con Bárbara.

Si bien, la película tuvo mucho éxito, hoy en día los actores han tenido que moverse de mil maneras para seguir ganando dinero y, precisamente, uno de los hijos ahora sigue probando en una faceta de empresario, es nada más y nada menos que Luis Gerardo Méndez.

Restaurante de Luis Gerardo Méndez en CDMX

Tras el éxito de la película, el también cantante se colocó como uno de los mejores actores en la plataforma de Netflix con la serie Club de Cuervos y por si eso no fuera suficiente, ha actuado en Hollywood de la mano de Jennifer Aniston y Adam Sandler.

Pero esto no le ha bastado y como bien sabe, es necesario buscar invertir en otras cosas, porque la fama es efímera, el interprete de “Javi” ha lanzado su propio mezcal y ahora, se sabe que tiene un restaurante llamado “Bonito”.

En asociación con Ramón Orraca “El Güero” Castro y Billy Rovzar, se han creado un nuevo restaurante ubicado en la condesa y que tiene como principal temática el tipo de “Popfood”. Dentro de su menú encontrarás ensaladas, pastas, pescados, cortes de carne y antojitos mexicanos bastante interesantes.

También podrás disfrutar de guarniciones, postres y un sin fin de bebidas y cocteles. Si deseas conocerlo se encuentra en Av. Durango #359 en la Col. Roma Norte.

