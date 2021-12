Actor de "Mi Pobre Angelito" es arrestado por agredir a su novia

La estrella de “Mi Pobre Angelito”, Devin Ratray, fue arrestado en Oklahoma City luego de que su novia lo acusara de haberla agredido, arrojando una sombra oscura sobre la franquicia esta temporada navideña tras revelarse la noticia.

Ratray es mejor conocido por interpretar a Buzz McCallister, el hermano mayor e intimidante de Kevin (Macaulay Culkin) en la película Home Alone, así como en su secuela de 1992, Home Alone 2: Lost in New York.

Desde hace una semana, la estrella de “Mi Pobre Angelito” fue acusado de presuntamente golpear a su novia como te revelamos en La Verdad Noticias tras publicarse la noticia en TMZ.

Devin Ratray fue arrestado por agresión

Según CTV News, Ratray fue arrestado después de que su novia presentará una declaración jurada a la policía que decía que la estrella de 43 años la estranguló y dijo: "Así es como mueres".

El actor ha sido liberado de la custodia policial y su abogado, Scott Adams, ha emitido una declaración en la que dice que "el Sr. Ratray niega haber puesto una mano sobre ella o haber hecho algo al respecto".

Devin Ratray estuvo en Oklahoma City para asistir a un evento de Home Alone llamado Buzzed With Buzz, en el que se proyectó la película y una ronda de preguntas con los espectadores.

Según los informes, la disputa entre él y su novia ocurrió en su habitación de hotel antes de que fuera arrestado y fichado por dos denuncias de agresión doméstica y agresión.

Estrella de "Mi Pobre Angelito" arrestada

Macaulay Culkin también ha sido arrestado anteriormente

No es la primera vez que arrestan a una estrella de “Mi Pobre Angelito”. Curiosamente, Culkin y su polémica vida en pantalla también incluyo un arresto en la ciudad de Oklahoma, en 2004, por posesión de marihuana, Xanax y Klonopin.

