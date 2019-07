Actor de Marvel casi mete la pata y spoilea Endgame antes que nadie

Marvel y Disney siempre han sido muy especiales a la hora de guardar el secreto en sus películas, con el objetivo de que no se corran rumores sobre sus nuevas cintas, y lo que viene para el universo Cinematográfico Marvel, por lo que quienes están involucrados deben guardar a toda costa los secretos del ucm.

Bien se sabe de la facilidad de Mark Ruffalo quien interpreta a hulk, de soltar la sopa, como lo hizo en numerosas ocasiones, pero parece que hubo un elemento más que no se pudo contener, y le llamaron la atención por ello.

Se trata de la actriz Emma Fuhrmann, quien interpretó a la hija crecida de Ant-man, es decir a Cassie Lang, después de que pasaran los 5 años tras el chasquido de Thanos, la actriz reveló recientemente su historia a través de la ComicBook.com.

Según ella, publicó una imagen que le parecía inofensiva en sus redes sociales, pero de pronto recibió la visita de seguridad de Marvel.

La imagen publicada por Emma Fuhrmann era únicamente una puesta de sol desde Atlanta, que publicó en sus insta stories, pero etiquetando la ubicación, por lo que los jefes de seguridad le pidieron que no compartiera datos sobre conde se encontraba grabando.

“había llegado a Atlanta para filmar, y había una hermosa puesta de sol. Tomé una foto de la puesta de sol y la publiqué en mi story de Instagram etiquetando la ubicación, Atlanta, Georgia" dijo.

"Al día siguiente, el jefe de seguridad de [Marvel] vino a mi tráiler y me habló sobre por qué no puedo publicar eso. Yo estaba como, “Bueno, no iba a decir que estaba en el set de ustedes, ya sabes, de Endgame o algo así” relató la actriz.

Señaló que ese momento la hizo darse cuenta que estaba participando de uno de los proyectos más grandes en el cine por lo que a toda costa debía de ser cautelosa, para lograr que nada se filtrara al respecto.