Actor de La Rosa de Guadalupe se une al tren de Tik Tok y responde a sus haters

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, una de las tendencias del momento es usar el sonido de La Rosa de Guadalupe para tik toks en donde le respondes a los negativos comentarios de tu carrera, oficio o profesión.

En ese sentido, el actor Nikolas Caballero no pierde el tiempo y también se sumó a este tren, en donde aprovechó la ironía para responder a todos aquellos que lo critican por salir en el programa.

En el video compartido a través de su cuenta oficial de Instagram el famoso, quien por cierto, ha salido en varios de los más de 1500 capítulos completos del programa, realizó algunos comentarios en los que dice por qué no deberían criticar.

“Si, si soy el que sale en La Rosa de Guadalupe, y qué?, tu mamá la ve cuando come, tu abuelita te platica, no te hagas, no te hagas como que nunca la has visto, tú también quieres salir”, dijo.