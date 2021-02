Actor de La Rosa de Guadalupe se somete a “Arreglitos” de nariz y así luce ahora

Uno de los actores más populares de La Rosa de Guadalupe es Nikolas Caballero, reconocido por haber aparecido en varios capítulos de este proyecto, e incluso en algunas telenovelas de televisa.

El famoso inició su carrera desde muy temprana edad, por lo que para él estar involucrado en la farándula es cosa de todos los días. Y como tal, le gusta verse bien, por ello presumió los recientes arreglitos estéticos que se hizo.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el actor de varios capítulos completos como Monster Ball Go, reveló que se hizo una rinomodelación, con un doctor de su confianza, la cual duró tan solo unos minutos, y no requirió una hospitalización.

“Me vine a hacer un arreglito, me vine a hacer una rinomodelación (...) no me dolió nada, estaba super asustado, y creo que tardamos como 2 minutos”, dijo el actor.