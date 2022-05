Actor de Grey's Anatomy se desnuda para pagar la pensión de sus hijos

El famoso actor Jesse Williams conocido por su papel en sorprendió a los asistentes de Take Me Out, la obra que ha estrenado en Broadway, al aparecer completamente desnudo y ahora se han filtrado las imágenes.

Hay que destacar que Jesse Williams fue uno de los veteranos actores de Grey's Anatomy que abandonaba la serie el año pasado. Después de Justin Chambers, el actor que interpretaba a Jackson Avery abandonó la serie tras 12 temporadas del longevo drama sobre médicos.

Aunque fue una decisión personal, dejar Grey's Anatomy ha tenido sus consecuencias económicas para Williams, que se divorció en 2019 de su mujer. La ruptura, en términos legales, ha supuesto para el actor una enorme factura en concepto de la manutención de sus dos hijos, para los que tiene que abonar 40.000 dólares mensuales.

Jesse Williams se desnuda por necesidad

Tal parece que su sueldo como actor de Grey's Anatomy ha desaparecido, por lo que el actor se encuentra trabajando en una producción más modesta, concretamente en una obra de teatro en Broadway titulada Take Me Out.

Sabemos también que su remuneración en el teatro es de 1.600 dólares mensuales, insuficiente para cubrir las necesidades de sus hijos. No obstante Williams volverá a ponerse en la piel de Jackson Avery en el final de temporada de Grey's Anatomy, como ya se ha confirmado.

Lo hará junto a Sarah Drew, otra de las estrellas de la serie que la abandonó, y que interpretaba en ella a April.

Filtran imágenes sin ropa

Ahora su trabajo fijo en Broadway ha dado qué hablar últimamente, a raíz de unas imágenes filtradas de la obra con el actor mostrando su propia anatomía esta vez. Un asistente entre el público consiguió hacer fotos del momento, que ya ha trascendido a las redes sociales.

En ellas aparece totalmente desnudo, sin ningún tipo de censura, como puedes puedes ver aquí y es que Jesse Williams ya había hablado sobre sus desnudos en la obra musical en el programa de Ellen Degeneres, donde decía sentirse cómodo, y a la vez excitado por el reto:

"El personaje tiene que aparecer desnudo en una ocasión. Me aterroriza de todas las formas posibles, pero estoy buscando nuevos retos últimamente, busco miedo y emoción. Una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es la seguridad que te acaba creando, así que estoy emocionado por probar algo nuevo".

