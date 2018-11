Actor de "Grey's Anatomy" se declara Gay (FOTO)

La comunidad LGBT ha pasado por mucho esfuerzo para poder ser aceptada, y gracias a esto, muchas celebridades se han sentido seguras para finalmente expresar su verdadera identidad y ser felices.

Ahora un joven actor de una famosa serie estadounidense se arma de valor y le confiesa al mundo que es gay.

Se trata del joven actor Jake Borelli, quien participa en la exitosa serie “Grey’s Anatomy", y gracias al episodio 6 de la temporada 15 de la serie El famoso actor pudo darse la motivación suficiente para confesarle al mundo su verdadera identidad sexual, pues gracias al apoyo de su padre se sintió seguro de hacerlo, pues le dijo que “Se quitaría un gran peso de encima”

Te puede interesar: Actriz de los juegos del hambre de declara homosexual

El famoso actor dio la noticia a sus fans a través de su cuenta de Instagram, quienes quedaron sorprendidos por la revelación, que según el actor, su familia y amigos ya tenían conocimiento desde hace más de una década.

El joven actor acompañó la fotografía con el siguiente mensaje:

"Como un hombre gay, el episodio de esta noche fue muy especial para mí. Este es exactamente el tipo de historia que anhelaba cuando era un niño alegre que creció en Ohio, y que me lleva la razón de que soy capaz de dar vida al Dr. Levi Schmitt, cuando comienza a lidiar con su propia sexualidad en esta temporada de Grey’s Anatomy. Su vulnerabilidad y valor me inspiran cada día, y espero que pueda hacer lo mismo por ti. A todos ustedes que se sienten un poco como Levi... estamos todos juntos en esto. Y a todos los que me han apoyado en los últimos años, no puedo agradecer lo suficiente. Los amo más que a todas las estrellas.