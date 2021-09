Actor de Grease es arrestado por arrojar platos y comida a policías

Eddie Deezen, actor conocido por su papel en la adaptación cinematográfica de 1978 de "Grease" fue arrestado a principios de esta semana por causar disturbios en un restaurante, según varios informes.

Eddie quien interpretó al nerd de la clase Eugene, fue arrestado el jueves en LaVale, Maryland, después de negarse a cumplir con las solicitudes del personal del restaurante para irse, según un comunicado de prensa compartido por la Oficina del Sheriff del condado de Allegany.

Los agentes que respondieron al disturbio observaron a Deezen correr hacia uno de los puestos del restaurante y "saltar detrás de una mujer en la parte trasera del puesto".

Comenzó a "gritar en voz alta" y se negó a irse, momento en el que los agentes sacaron a la fuerza a el actor de la película que recientemente regresó con "Summer Loving".

¿Qué hizo Eddie Deezen para ser arrestado?

Entonces Deezen comenzó a arrojar platos y comida a los agentes.

"Estos artículos golpearon a uno de los ayudantes del alguacil", dijo la policía.

Finalmente lo sacaron del restaurante y lo trasladaron a un centro de detención local. Ha sido acusado de agresión en segundo grado, alteración del orden público y allanamiento de morada.

Deezen, de 64 años, ha actuado en docenas de películas desde finales de los 70, incluyendo "I Wanna Hold Your Hand", "Zapped!" y "WarGames", pero quizás sea más conocido por interpretar a Eugene en "Grease", un papel que repitió para la secuela de la película.

También ha realizado trabajos de voz para series animadas como "Life With Louie", "Kim Possible" y "Dexter's Laboratory".

