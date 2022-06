Actor de Glee fue despedido de un reality show por presunta conducta inapropiada

El famoso actor decidió responder a la polémica de su despido/Foto: Independent

Matthew Morrison, actor de la serie Glee que interpretó a Mr. Schue (Will Schuester), fue despedido del reality show “So You Think You Can Dance”. El motivo de su salida de dicho programa fue presuntamente por “conducta inapropiada”, como señalaron algunos medios.

De acuerdo con la revista People, Matthew Morrison de Glee supuestamente había estado enviado mensajes “coquetos” a una de las concursantes del reality. En dicho programa, Morrison se desempeñaba como jurado.

“Una fuente cercana al programa de Fox le dice a People que Morrison, de 43 años, fue despedido de la serie ‘después de tener una relación inapropiada con una concursante"”, aseguró el medio.

“Se sintió incómoda con su línea de comentarios y acudió a los productores, quienes luego involucraron a Fox. Fue despedido después de que hicieron su propia investigación”, declaró la fuente a People.

Matthew Morrison explica por qué salió de “So You Think You Can Dance”

El actor asegura que no envió ningún mensaje comprometedor a la concursante/Foto: Wrap

El intérprete de Mr. Schue, ya había declarado sobre su supuesto despido del programa en el mismo medio. Entregando una versión bastante diferente, en la que solo reconocía no haber cumplido con los protocolos de la competencia en calidad de jurado.

“Después de filmar las rondas de audición para el programa y completar la selección de los 12 finalistas, no seguí los protocolos de producción de la competencia, lo que me impidió poder juzgar a los concursantes de manera justa”, dijo el actor de Glee.

Frente a las especulaciones, Matthew Morrison publicó un video en redes sociales aclarando los rumores. “Es muy desafortunado que tenga que defenderme y a mi familia luego de que se me culpara de algo, anónimamente. No tengo nada que esconder y quiero ser transparente”, comenzó.

Luego de esto, procedió a leer el “único mensaje” (como él asegura) que le envió a la concursante. “Hola, es Matthew, si no te molesta me gustaría tener tu número para poder hablar de algunas cosas”, leyó.

En el video, señala que el contexto del mensaje era poder conectar a esta participante con un coreógrafo que conoce hace 20 años. Esto porque le estaba ayudando a conseguir trabajo como coreógrafo del show.

“Es devastador ver como los rumores y mentiras funcionan en este mundo. Es más grande que yo, es tóxico y destruye nuestra sociedad. Necesitamos ser mejores”, finalizó.

¿Cuántos años tiene Matthew Morrison?

El famoso está en medio de la polémica como otras ex estrellas de la serie/Foto: Zona Prensa

El actor, cantante, músico y bailarín estadounidense Matthew Morrison, tiene 43 años de edad. Es conocido por sus múltiples producciones tanto en Broadway como en la serie Glee, donde se convirtió en uno de los personajes estelares durante las seis temporadas del programa.

