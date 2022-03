Actor de Élite se molesta cuando mexicanas le piden una foto

Itzan Escamilla, está siguiendo los pasos de Ester Expósito, ya que se mostró molesto cuando dos influencers mexicanas le pidieron una foto. Esto ha dividido opiniones entre los que piensan que está en su derecho y los que piensan que le debe respeto a los fans.

Hace varios meses, Ester se negó a darle una entrevista a un reportero mexicano y por otra parte, en su visita a Six Flags México junto a su ex novio Alex Speitzer, no quiso que nadie le viera el rostro y muchos afirman que se portó muy “payasa”.

Ahora fue el turno de Itzan Escamilla, quien es uno de los protagonistas de la serie española. Este joven ha pedido a sus conocidos en el antro que no suban historias en donde él se encuentra, lo que ha provocado el disgusto de varios mexicanos, quienes simplemente se están divirtiendo y quieren grabar.

¿Itzan Escamilla es grosero con los fans?

Esto fue comentado por la influencer Victoria Ojeda , quien mencionó que se encontró a Itzan y tenía una actitud “muy mam@na”, y por diversión le pidió una fotografía pero el joven español hizo gestos y aunque está sonriendo, se puede observar en su rostro que no está muy contento, con la situación.

Cabe recordar que los actores de Élite le deben mucha de su fama al público mexicano, ya que sus temporadas han sido un éxito en el país. Es completamente normal que sus seguidores quieren aprovechar la ocasión y tener una fotografía con estos actores.

